Xiaomi je nejlepším evropským prodejcem v Q2 2021

Strategy Analytics vydala čtvrtletní zprávu o tržním stavu smartphonů na území Evropy a máme i nového lídra. Xiaomi se podařilo překonat Samsung a stal se tak nejprodávanějším výrobcem s 25,3% podílem na trhu. Jihokorejský technologický gigant je ihned za Xiaomi a předpokládá se ještě velká bitva o pozici lídra.

Evropský trh si prožil (a stále prožívá) zotavení z celosvětové pandemie COVID-19. Úspěch Xiaomi je založen na obrovských prodejích v Rusku, na Ukrajině, ve Španělsku a v Itálii, kde zákazníci touží po levných a výkonných telefonech s bohatými funkcemi.

Samsung je jedinou společností v TOP 5, která dodává méně zařízení, což má na svědomí Apple, který na trhu velmi rychle roste a posiluje svou konkurenceschopnost. Apple sám o sobě zveřejnil poměrně silné prodejní výsledky, protože zákazníci měnili svá zařízení a iPhone 12 mini exceloval.

Zdroj: gsmarena.com

