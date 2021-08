Online Apple Store získal nový design

Online Apple Store se po delší době dočkal nového designu. Společnost Apple také obnovila starou vyhrazenou kartu „obchod“ na navigačním panelu. Nová webová stránka obchodu vypadá velmi podobně jako aplikace Apple Store pro iPhone a iPad.

Nový design začíná jednoduchým kolotočem kategorií produktů, ze kterých si můžete vybírat, a nabízí rychlé odkazy na nákup u specialisty nebo na nalezení nejbližšího Apple obchodu (jen vybrané trhy).

Zdroj: 9to5Mac

Přímo pod produktovým kolotočem můžete vidět, co je v obchodě nového. Nové položky se zobrazují jako karty, podobně jako v aplikaci. Apple v současné době zdůrazňuje svou školní nabídku, kde můžete získat zdarma AirPods, když si koupíte Mac nebo iPad pro vysokoškolské studium.

K dispozici je nová specializovaná sekce nápovědy, kterou můžete použít k nastavení osobní relace, kde se naučíte používat nové zařízení. Apple také zahrnul rychlý odkaz pro sjednání schůzky Genius, pokud potřebujete opravit zařízení (opět pro vybrané trhy). Na samém dně nového obchodu Apple přidal sekce pro služby. Můžete se dozvědět více o Apple One nebo najít relaci Today at Apple.

Stránky jednotlivých kategorií produktů byly také přepracovány a mají elegantní vzhled založený na kartách. Tento nový design se týká některých produktových řad, včetně: Mac, iPad, iPhone a Apple Watch.

Zdroj: 9to5mac.com

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!