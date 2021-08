Systém Windows 11 zřejmě nebude dostupný pro Apple Mac

Microsoft na začátku letošního roku představil Windows 11, který přináší nejen řadu novinek, ale také řadu omezení, pokud jde o spolupráci se starším hardwarem – nebo dokonce s Mac počítači. Společnost nakonec potvrdila některé změny v požadavcích na CPU pro Windows 11, ovšem podpora pro Mac zůstává stále nejistá.

Microsoft stanovil hned tři hlavní požadavky pro počítače se systémem Windows 11. Nejprve musíte mít 64bitový procesor 1 GHz nebo rychlejší, alespoň 4 GB RAM a 64 GB úložiště. Počítač také potřebuje grafickou kartu kompatibilní s DirectX 12 a podporu TPM 2.0.

Poslední oznámená změna souvisí s požadavky na CPU. Zpočátku Microsoft hlásil, že W11 mohou provozovat pouze procesory představené po roce 2017, což rozrušilo miliony uživatelů po celém světě, kteří mají počítače se staršími, ale stále schopnými procesory.

Přestože Windows 11 bude stále vydáván se stejnými požadavky, nebudete k aktualizaci potřebovat kompatibilní CPU. To znamená, že kdokoli se může pokusit nový systém nainstalovat, ale není zaručeno, že bude fungovat 100% správně.

Větší smůlu mají uživatelů Maců. Bohužel pro ně zůstává situace ohledně oficiální podpory pro Windows 11 nejasná. Důvodem je, že Windows 11 vyžaduje Trusted Platform Module (TPM) 2.0, což je vrstva zabezpečení integrovaná do logické desky nebo firmwaru počítače. Apple nikdy nenabídl podporu TPM na žádném Macu, takže to může znamenat, že Windows 11 nikdy oficiálně podporu nezíská.

Zdroj: 9to5mac.com

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!