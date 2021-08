Apple vydal iOS 15 beta 7 a iPadOS beta 7

Během několika týdnů bude Apple šířit iOS 15 dychtivému davu iPhone uživatelů. Technologický gigant ale ještě předtím má velkou práci s testováním a dalším vývojem, proto spustil další veřejnou beta verzi iOS 15 beta 7 (verze 19A5337a). Vydáno bylo také iPadOS 15 beta 7. Pokud jste členem softwarového beta programu od Applu, obě aktualizace si můžete stáhnout přes Nastavení > Obecné > Aktualizace softwaru.

Otázka za milion je, zda je vlastně vhodné období pro připojení k beta programu a instalaci beta verzí. Obvykle doporučujeme, aby ti, kteří při denní práci potřebují telefon, od těchto instalací upustili a soustředili se výhradně na finální verze. Důvodem je, že v beta verzi některé funkce nemusí fungovat správně. A nezapomeňte, že výdrž baterie v průběhu beta testování není vůbec dobrá.

Na druhou stranu, v této fázi už bývají systémy dost dobře vyladěné, takže s určitým odstupem se dá říci, že přechod na iOS 15 / iPadOS 15 beta 7 není riskantní nápad – budete se ale muset na pár týdnů spokojit s určitými chybami.

No ale co nového je v beta 7? V podstatě vůbec nic. Takovéto verze se už soustředí hlavně na zvýšení stability, bezpečnost a rychlost systému.

Zdroj: phonearena.com

