Sony Xperia 1 III – exotický expert [recenze]

Sony před lety rapidně změnilo směr a značení svých top modelů, a letos tu máme již třetí iteraci v podobě modelu Xperia 1 III. Na první pohled si výrobce drží svůj charakteristický design, letos však přidává například vcelku unikátní novinku v podobě fotoaparátu s proměnlivou ohniskovou vzdáleností u jednoho snímače nebo zaujme 4K 120Hz displejem. Bude to ale stačit? Jaký je telefon v praxi?

Konstrukce

Nová Xperia 1 III je stále velmi protáhlý telefon, který je definován displejem s poměrem stran 21:9. Již na první pohled je znát, že Sony příliš nezajímají trendy a jede si to svoje. Mohl bych tak kritizovat na dnešní dobu relativní velký rámeček nad a pod displejem a dnes se už moc nenosí ani čtečka otisků prstů na boku (především u top modelů už podle mě nemá co dělat).

Design je nicméně na druhou stranu originální a skoro každý tak pozná, že tohle je Sony. Oproti předchůdci zde nejsou velké změny, letošní model má však matný hliník na boku a také matné zadní sklo. Vloni byly obě tyto části lesklé, takže letošní posun vítám, není tak třeba telefon tolik čistit od upatlání. Povrch je u Xperie 1 III trochu kluzký a je tak třeba si dávat pozor, aby vám telefon nevyklouzl z ruky.

Potěšující zprávou jsou skvělé stereo reproduktory, přičemž oba směrují přímo na vás. Na svrchní straně se pak nachází 3,5mm jack pro připojení sluchátek, který je dnes u top modelů již téměř unikát. Osobně jsem ho během testování ani jednou nepoužil, už nemám doma ani žádná drátová sluchátka. Někomu se ale jistě může hodit, stále vám navíc zajistí nejlepší zvukovou kvalitu.

Na pravém boku se pak nachází netradičně celkem tři tlačítka a ještě dvojtlačítko pro regulaci hlasitosti. Tlačítko pro odemčení tedy slouží zároveň jako čtečka otisků prstů, která nicméně není tak spolehlivá, jak bych si představoval. Stejně jako vloni ji velmi vadí vlhké prsty. Problém je také fakt, že se velmi rychle deaktivuje při neúspěšných pokusech (pokud máte třeba ruku v kapse a párkrát o ni zavadíte) a je pak nutné zadat PIN.

Hned pod čtečkou je pak tlačítko pro vyvolání Google Assistenta, což se občas hodí. Je více zapuštěné v těle a tak ho naštěstí nebudete mačkat omylem. Jen škoda, že nejde přemapovat na jinou funkcionalitu. Nakonec pod ním je ještě spoušť fotoaparátu, která má velmi příjemný vroubkovaný povrch a samozřejmě namáčknutím zaostříte.

Sony si také stále lpí na slotu, který lze vysunout jen nehtem a nepotřebujete tak žádnou sponku či obdobný nástroj na vyndání SIM a microSD karty. To chválím, stejně jako vůbec přítomnost tohoto druhého slotu.

Odolnost s certifikací IP68 je už také samozřejmost, naopak potěší odolnější přední krycí sklo Gorilla Glass Victus. Na zádech máme Gorilla Glass 6. Zadní modul fotoaparátu vypadá prakticky stejně jako vloni a výrobce se vyhýbá zbytečně masivním modulům. Zajímavostí je také tradiční logo NFC, které na záda dává již jen tento japonský výrobce a tak aspoň přesně víte, jakou částí telefon při platbě přiložit.

Displej – v hlavní roli 4K a 120 Hz

Sony si již mnoho let zakládá na displeji s rozlišením 4K, který nicméně ještě vloni byl pouze 60Hz. Letos u Xperia 1 III máme konečně 120Hz panel a je radost na něj pohledět. Jen tedy ve výchozím nastavení z továrny je aktivní režim 60 Hz, vyšší obnovovací frekvenci si musíte sami ručně zapnout. Zobrazovací panel je vskutku skvělý a plynulost podtrhuje výborná optimalizace, kdy všechno „klouže jako po másle“.

Stále je také dostupná velmi kvalitní kalibrace barev. V základu je aktivní režim, co má trochu zářivější barvy. V nastavení lze přepnout na „režim autora“, který je kompatibilní s 10bitovou hloubkou HDR a nabízí věrnější reprodukci. Tento režim se pak automaticky zapíná například v galerii. To lze pak také přizpůsobit. Displej je pak chráněný sklem Corning Gorilla Glass Victus.

Hardware

Uvnitř tepe opět jeden z nejvýkonnějších čipů pro Android telefony v současnosti, a to Snapdragon 888. Ten je doplněný o 12 GB operační paměti, což vynikající hodnota. Během používání jsem byl kolikrát překvapen, kolik aplikací se tam vejde. Optimalizace je ukázková a telefon je velmi rychlý.

Vnitřní úložiště má v základu 256 GB a lze jej dále rozšířit paměťovými kartami microSD. Benchmarky můžete vidět níže. Při provedení benchmarku 5x za sebou mě jen překvapilo, že vcelku klesnul výkon (a tedy skóre) a telefon se docela dost zahřál.

Specifikace Xperia 1 III

displej: 6,5 palců, 1644 x 3840 pixelů (Quad HD+), OLED, HDR, 21:9, 120Hz, Corning Gorilla Glass Victus

procesor: Snapdragon 888

12GB RAM

úložiště: 256 GB (UFS 3.1) + microSD

Android 11

Hybrid Dual SIM (nano + nano / microSD)

Foťáky: zadní – 12 MPx, 1/1.7″, f/1.7, Hybrid OIS/EIS 12 MPx, f/2.2, 1/2″, 124° 12 MPx, f/2.3 (70 mm), f/2.8 (105 mm), 1/2.9″, až 12,5x hybridní zoom 3D iToF přední – 8 MPx, 1/4″, f/2.0

3.5 mm audio jack, 360 Reality Audio, stereo reproduktory, Dolby Atmos, DSEE Ultimate

čtečka otisků prstů na straně

rozměry: 165,1 × 71,12 × 7,62 mm, 187,1 gramů

IPX5/IPX8, IP6X

5G (sub-6GHz) / 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz / 5GHz) 2 x 2 MIMO, Bluetooth 5.2, GPS/ GLONASS, NFC, USB 3.1 Type-C

baterie: 4500 mAh + 30W (USB PD), Qi, reverzní nabíjení

Výdrž baterie

V balení se nachází 30W nabíječka, která dokáže dodat 50 procent energie za 30 minut. Součástí je také technologie Adaptive Charging, aby nedocházelo ke zbytečnému opotřebení baterie.

Samotná výdrž baterie je vcelku průměrná až mírně nadprůměrná. Kapacita 4500 mAh je pro 120Hz 4K displej na hraně. V praxi jsem vždy vydržel jeden plný den až do večera, přičemž jsem telefon využíval na plno s aktivní displejem kolem 4-5 hodin. Dva dny si s novou Xperií představit nedokážu, možná při snížení obnovovací frekvence.

Stále však musíme výrobce pochválit, jelikož ještě vloni měl top model pouze 4000 mAh a podporoval maximálně 21W nabíjení přes USB Power Delivery, přičemž v balení byl jen 18W napájecí adaptér.

Fotoaparát

Všechny tři fotoaparáty na zádech nabízí 12 MPx a asi největší inovací je teleobjektiv s proměnlivou ohniskovou vzdáleností. Zatímco vloni jsme tu měli pouze jeden s trojnásobným přiblížením, ten letošní zvládne 2,9 nebo 4,4násobné přiblížení. Unikátní je především posuvná optika uvnitř telefonu. Jakkoliv Sony přichází s touto technologií jako první, je nutné zmínit, že konkurence již dnes běžně nabízí 5násobný zoom a některé top modely umí i 10násobný (ačkoliv samozřejmě ne s posuvným ohniskem).

Pochválit musím přítomnost velmi rychlého ostření spolu s EyeAF, neboli ostření na oči. Celá fotografická sestava se skládá z hlavního snímače s ohniskem 24 mm, ultra širokoúhlého 16mm snímače a již zmíněného teleobjektivu s ohniskem buď 70 mm nebo 105 mm. Hlavní snímač zůstal stejný jako vloni.

Den

U telefonu za 34 tisíc korun jsem měl opravdu velké očekávání, které zůstalo mírně nenaplněno. HDR stejně jako vloni není tak dokonalé jako u konkurence, například hned na fotkách níže je vidět, že již nestačí. Nicméně pochválit opět musím věrné podání barev.

Noc

Sony neintegrovalo do novinky žádný speciální noční režim, nicméně v noci automaticky telefon snímá několik sekund a aktivuje sám noční scénu. Stejně jako vloni se vám Xperia nesnaží udělat z noci den, což se mi osobně líbí. Na druhou stranu ve větší tmě bude fotka zkrátka hodně tmavá. Nepotěší také fakt, že občas jsem pořídil rozmazanou či neostrou fotku. HDR v noci také není nejlepší, to lze krásně vidět na fotce vpravo níže, kde si se žlutým bannerem nad obchodem telefon neporadil.

Ultra širokoúhlý

Teleobjektiv

Při snímání teleobjektivem se mi občas u některých fotek při maximálním optickém přiblížení fotka mírně rozmazala při okraji. Není to nic dramatického, ale rozhodně to nepotěší. Tento neduh můžete pozorovat například níže na první fotce vpravo v oblasti, kde se nachází tramvaj nebo na třetím snímku na lodi. Při 2,9násobném přiblížení tento problém není přítomen.

JPEG vs. RAW

Níže můžete vidět porovnání několika fotek vyfocených do formátu JPEG a RAW, přičemž fotky v druhém formátu jsou needitované a pouze „vyvolané“ v Adobe Lightroom Classic. Potěšilo mě, že ve fotkách v plném RAW je opravdu více detailů a také nepatrně více šumu. Není to ale nic drastického a s výstupem se dá velmi dobře dále pracovat. Je také nutné upozornit, že při ukládání kombinace JPEG + RAW snímek najednou nefunguje pokročilejší HDR. Pokud si chcete sami s RAW fotkami z Xperia 1 III vyhrát a podívat se na nekomprimovaný výstup, můžete si zde stáhnout pět RAW fotek.

Software

Poprvé když novou Xperii zapnete, tak se vás ptá, jaké aplikace chcete doinstalovat. S radostí jsem odškrtnul skoro všechny. K mému překvapení se ale telefon stejně jako vloni neptá na všechny a mnoho dalších máte stejně předinstalovaných. Konkrétně je zde docela dost balastu jako Call Of Duty, LinkedIn, TIDAL, Netflix nebo Facebook. Ty lze pak jen deaktivovat.

Celkově se jedná krom zmíněných aplikací skoro o čistý Android ve verzi 11 s bezpečnostní záplatou v době psaní recenze z 1.července 2021. Optimalizace je, jak jsem již zmiňoval, skvělá a vše šlape jak hodinky. Jak však nedávno vyšlo na povrch, Xperia 1 III se pravděpodobně dočká velkých aktualizací pouze v následujících dvou letech, což je na top model krátká doba.

Zhodnocení – Xperia 1 III

Jak jsem načal v nadpisu recenze, Xperia 1 III je takový exotický expert. Nabízí unikátní design, který se odlišuje od ostatních značek stejně jako třeba přítomností 3,5mm jacku nebo notifikační LED diodou. Některé činnosti, které běžný zákazník třeba tolik neocení, umí také skvěle. Například 4K displej sice není příliš potřebný, za to nabízí v kombinaci se 120 Hz nádhernou podívanou.

Kvalitní fotoaplikaci s prvky z fotoaparátů Alpha a skvělým výstupem do RAW, ale zřejmě tolik lidí nenadchne. Osobně chválí oproti minulému roku sjednocenou aplikaci na focení, ještě u předchůdce zde byly dvě aplikace (jedna profesionální a jedna pro běžné focení). Fotky vynikají v automatickém režimu věrným barevným podáním, ale zase v oblasti teleobjektivu nalezneme lepší alternativy jako třeba Galaxy S21 Ultra. Zde máme za 34 tisíc korun pouze 4,4 optický zoom, který navíc není tak kvalitní a to je trochu málo.

Xperia 1 III je krásný telefon, který se mi skvěle používalo. Je neuvěřitelně rychlý a optimalizace je výborná. Není to ale telefon pro každého, a potenciální kupce zkrátka bude muset chtít Sony nebo určitou specifickou funkci tohoto modelu, protože cenovka je vysoká a konkurence velmi silná. Za podobnou cenu totiž můžete mít Galaxy S21 Ultra (recenze) s lepším foťákem a baterií nebo to nejlepší od Applu v podobě iPhone 12 Pro (recenze). Sony by také mělo zapracovat na dostupnosti, představit telefon v dubnu, přičemž do prodeje se dostává až nyní v srpnu, není příliš dobré.

Klady

vynikající 4K 120Hz displej

originální design

profesionální aplikace na focení a tlačítko spouště

skvělá optimalizace, rychlost systému

Zápory

velmi vysoká cena

fotoaparát nenaplnil očekávání, především teleobjektiv

bloatware a dvouletá softwarová podpora



