Google Pay pro hodinky přichází do Česka

Dnes Samsung v rámci akce Samsung Unpacked představil nové ohebné smatrphony, jedny sluchátka a rovnou několik variant hodinek Galaxy Watch4 a Galaxy Watch4 Classic. Ty přichází se systémem Wear OS powered by Samsung s nadstavbou One UI Watch 3, ale ve své podstatě se stále jedná o novou verzi Wear OS 3 od Googlu, na které spolupracoval právě Samsung. Google ustoupil v mnoha oblastech, jak je vidět, ale Samsung se zasloužil o něco, co Google nebral zatím v potaz. Jde o dostupnost služby Google Pay na hodinkách.

S Google Pay zaplatíte i na hodinkách

Samsung ve své tiskové zprávě věnoval této novince jen pár slov, ale pro mnoho uživatelů se jedná o jednu z klíčových funkcí. Abyste mohli platit s hodinkami se systémem Wear OS, tak jste museli absolvovat manuální nastavení VPN, což má své nevýhody. Samotná informace, že konečně bude dostupnost Google Pay na hodinkách v Česku, je rozhodně pozitivní zprávou.

Návod na aktivaci Google Pay na Wear OS hodinkách

Hodinky půjdou do prodeje 27. srpna, přičemž Samsung uvádí, že právě v tento den bude služba dostupná na Galaxy Watch4 a Galaxy Watch4 Classic. Obávali jsme se, že by zde byla exkluzivita jen na Wear OS 3 nebo samotné novinky od Samsungu, ale nakonec dnes Google potvrdil, že rozšiřuje dostupnost Google Pay také na Wear OS 2 pro 16 zemí, mezi kterými je i Česká republika.

Bohužel zde není stanoveno pevné datum, Google jen uvádí, že Google Pay bude dostupné na hodinkách nejen v Česku v horizontu týdnů. Takže nyní stačí počkat.

