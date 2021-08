Galaxy Watch4 (Classic) představeny s Google Pay a Wear OS

Zdroj: Samsung

Letošní představení hodinek od Samsungu je doprovázeno nejednou velkou změnou či novinkou. Nejde jen o další generaci, Samsung mění systém a přináší do Česka jednu službu od Googlu, na kterou mnozí čekají velmi dlouho.

Google představil nový Wear OS, přidává se Samsung

Velký návrat ke Googlu

Chytré hodinky v podání Samsungu vždy měly úspěch na trhu, ale došlo k poměrně razantní změně a nové modely Galaxy Watch4 a Galaxy Watch4 Classic již nemají systém Tizen od Samsungu. Tentokrát je k dispozici Wear OS 3, na kterém spolupracovaly právě společnosti Samsung a Google. Zřejmě měl jihokorejský gigant dost silné postavení a velké slovo, jelikož u hodinek není zmíněn systém Wear OS by Google ale rovnou Wear OS powered by Samsung. Jde jen o název a základem zůstává nová verze Wear OS. Hodinky jsou jen doplněny o nadstavbu One UI Watch 3.

Největším překvapením asi nebude systém, ani specifikace hodinek, ale přímo podpora Google Pay v Česku. Dle společnosti Samsung budete konečně moci zaplatit hodinkami přímo v obchodech. Jde ve své podstatě o první hodinky s podporou této služby přímo v Česku. Bohužel majitelé ostatních modelů budou asi závidět, jelikož zde nemáme jakékoliv informace o dostupnosti Google Pay na modelech jiných společností. Zřejmě dostal Samsung exkluzivitu.

„Chytré hodinky řady Galaxy Watch měly v uplynulém období obrovský úspěch – zákazníci očividně přišli na to, jaký význam mají pro zdravý životní styl i duševní pohodu,“ prohlásil dr. TM Roh, prezident a ředitel divize mobilních komunikací Samsung Electronics. „Chápeme, že k této pohodě vede pro každého trochu jiná cesta, proto novou verzi hodinek vybavujeme celou řadou nejrůznějších funkcí, aby si v nich každý mohl najít své a aby široké vrstvy uživatelů pochopili, v čem celková tělesná i duševní svěžest ve skutečnosti spočívá.“

Aby toho nebylo málo, tak hodinky nabídnou dva chytré asistenty. Budete si moci vybrat mezi Google Asistentem a Bixby, byť ani jeden nemá přímou podporu pro češtinu.

Hodinky jsou vybaveny senzorem Samsung BioActive nové generace, který je menší a přesnější. Umožňuje měření základních vitálních funkcí. Díky němu mohou uživatelé uživatelé měřit krevní tlak, detekovat nepravidelnosti v srdečním rytmu 2, monitorovat stav kyslíku v krvi a poprvé také měřit množství složek v tělesné stavbě. Tedy dozvíte se, kolik tělesné hmoty tvoří kosterní svalstvo, voda, tuk, případně jak funguje bazální metabolismus.

Hodinky budou k dispozici v několika barevných provedení, přičemž jsou ve své podstatě dvě linie. Galaxy Watch4 jsou hliníkové hodinky ve velikostech 40 a 44 mm. Pak je zde ocelové varianta ve verzích 42 a 46 mm. Dá se říci, že kromě použitého materiálu a odchylkách v rozměrech, jsou modely Galaxy Watch4 40mm a Galaxy Watch4 42mm stejné po stránce specifikací. Avšak je zde jeden klíčový prvek, otočná luneta. Tu najdete jen u verze Classic. To samé platí i u větších variant. K dispozici bude také LTE verze, ale jen u větších modelů.

Velkou otázkou je o samotná výdrž na jedno nabití. Spekulovalo se, že by se mohla pohybovat v řádech dnů, ale společnost Samsung uvádí, že se pohybuje kolem 40 hodin na jedno nabití. K tomu dodává, že půl hodina na nabíječce dodá dostatek energie na 10 hodin používání.

Ceny a dostupnost Galaxy Watch4 (Classic)

Hodinky jsou dostupné v rámci předobjednávek. Při splnění podmínek zákazník získá navíc Duální bezdrátovou nabíječku EP-P4300TBEGEU v hodnotě 1 599 Kč zdarma. Do prodeje oficiálně zamíří 27. srpna.

Galaxy Watch4 40mm 6 999 Kč

Galaxy Watch4 44mm 7 599 Kč

Galaxy Watch4 44mm LTE 8 999 Kč

Galaxy Watch4 Classic 42mm 9 499 Kč

Galaxy Watch4 Classic 46mm 9 999 Kč

Galaxy Watch4 Classic 46mm LTE 11 499 Kč

Specifikace Galaxy Watch4 44mm

displej: 1,4 palců, 450 x 450 pixelů, Super AMOLED, Corning Gorilla Glass DX+

procesor: Exynos W920

RAM: 1,5 GB

úložiště: 16 GB

Wear OS 3 + One UI Watch 3

Senzor Samsung BioActive (optické měření srdeční činnosti + elektrické měření srdeční činnosti + analýza bioelektrického odporu), akcelerometr, barometr, gyroskop, geomagnetický senzor, světelný senzor

(LTE) , Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/ g/n 2.4+5 GHz, NFC, GPS/Glonass/Beidou/Galileo

5ATM + IP68 / MIL-STD-810G

rozměry: 44,4 x 43,3 x 9,8 mm; 30,3 gramů

hliníkové provedení

barvy: černá, zelená, stříbrná

baterie: 361 mAh, bezdrátové nabíjení s WPC

Specifikace Galaxy Watch4 40mm

displej: 1,2 palců, 396 x 396 pixelů, Super AMOLED, Corning Gorilla Glass DX+

procesor: Exynos W920

RAM: 1,5 GB

úložiště: 16 GB

Wear OS 3 + One UI Watch 3

Senzor Samsung BioActive (optické měření srdeční činnosti + elektrické měření srdeční činnosti + analýza bioelektrického odporu), akcelerometr, barometr, gyroskop, geomagnetický senzor, světelný senzor

(LTE) , Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/ g/n 2.4+5 GHz, NFC, GPS/Glonass/Beidou/Galileo

5ATM + IP68 / MIL-STD-810G

rozměry: 40,4 x 39,3 x 9,8 mm; 25,9 gramů

hliníkové provedení

barvy: černá, růžovo-zlatá, stříbrná

baterie: 247 mAh, bezdrátové nabíjení s WPC

Specifikace Galaxy Watch4 Classic 46mm

displej: 1,4 palců, 450 x 450 pixelů, Super AMOLED, Corning Gorilla Glass DX

procesor: Exynos W920

RAM: 1,5 GB

úložiště: 16 GB

Wear OS 3 + One UI Watch 3

Senzor Samsung BioActive (optické měření srdeční činnosti + elektrické měření srdeční činnosti + analýza bioelektrického odporu), akcelerometr, barometr, gyroskop, geomagnetický senzor, světelný senzor

(LTE) , Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/ g/n 2.4+5 GHz, NFC, GPS/Glonass/Beidou/Galileo

5ATM + IP68 / MIL-STD-810G

rozměry: 45,5 x 45,5 x 11,0 mm; 52 gramů

ocelové provedení

barvy: černá, stříbrná

baterie: 361 mAh, bezdrátové nabíjení s WPC

Specifikace Galaxy Watch4 Classic 42mm

displej: 1,2 palců, 396 x 396 pixelů, Super AMOLED, Corning Gorilla Glass DX

procesor: Exynos W920

RAM: 1,5 GB

úložiště: 16 GB

Wear OS 3 + One UI Watch 3

Senzor Samsung BioActive (optické měření srdeční činnosti + elektrické měření srdeční činnosti + analýza bioelektrického odporu), akcelerometr, barometr, gyroskop, geomagnetický senzor, světelný senzor

(LTE) , Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/ g/n 2.4+5 GHz, NFC, GPS/Glonass/Beidou/Galileo

5ATM + IP68 / MIL-STD-810G

rozměry: 41,5 x 41,5 x 11,2 mm; 46,5 gramů

ocelové provedení

barvy: černá, stříbrná

baterie: 247 mAh, bezdrátové nabíjení s WPC

