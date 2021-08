Galaxy Z Flip3 5G oficiálně, nově s voděodolností a stereem

Galaxy Z Flip3 5G; Zdroj: Samsung

Kolovaly nejrůznější spekulace kolem dnešní novinky Galaxy Z Flip3 5G. Očekávali jsme vylepšení specifikací, což se nakonec potvrdilo. Samsung si nechal prostor i pro inovace a dočkali jsme se tří klíčových vylepšení, kde je nejpodstatnější nižší cena ve srovnání s loňským modelem.

Lepší specifikace, nižší cena

Samsung udělal několik změn u novinky Galaxy Z Flip3 5G. V první řadě je nutné zmínit, že cena klesla pod hranici třiceti tisíc, což je pozitivní zpráva pro mnohé zájemce. Samozřejmě jsme se dočkali vylepšení specifikací. Například skládací displej je nově 120Hz. Mnozí ale uvítají zvětšení vnějšího displeje z 1,1 palců na 1,9 palců. Nabízí se tak více prostoru pro informace.

Samsung i zde zapracoval na konstrukci, která doznala různých změn. I samotný ohebný panel by měl být odolnější o 80 %. Galaxy Z Flip3 5G je o něco menší po stránce rozměrů, ale stále si drží svou hmotnost. To vše může být pozitivní, avšak jedna specifikace potěší. I tento model získal certifikaci IPX8, díky čemuž vydrží po dobu 30 minut ve vodě o hloubce maximálně 1,5 metru. Samsung nedoporučuje ponoření do slané vody nebo do bazénu. I tak si budete muset dát pozor na prach. Vůči němu není odolný.

Galaxy Z Flip3 5G konečně nabízí stereo reproduktory. Díky tomu se nabízí lepší uživatelský zážitek zejména při sledování filmů. Po mnoha stránkách se nabízí lepší mobil, ale podstatnější je snížení ceny. Odhadujeme, že se prodeje značně zvýší.

Specifikace Galaxy Z Flip3 5G

displeje vnitřní – 6,7 palců, 2640 x 1080 pixelů, Dynamic AMOLED 2X, 22:9, 120Hz, až 1200 nitů vnější – 1,9 palců, 260 x 512 pixelů, Super AMOLED, až 935 nitů

procesor: 8 jader, až 2,84 GHz

RAM: 8 GB

úložiště: 128/256 GB

1x eSIM, 1x SIM

Foťáky: přední – 10 MPx, f/2.4 zadní – 12 MPx, f/1.8, OIS, Dual Pixel AF 12 MPx, 123°, f/2.2

IPX8

stereo reproduktory, Dolby Atmos (Dolby Digital, Dolby Digital Plus)

5G, LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth v 5.2 (LE až 2 Mb/s), USB Type-C, NFC, lokalizační služby (GPS, Galileo, Glonass, BeiDou)

Kapacitní čtečka otisků prstů (po straně), akcelerometr, barometr, gyroskop, geomagnetický senzor, Hallův senzor, senzor přítomnosti, světelný senzor

rozměry: složený – 72,2 x 86,4 x 17,1 mm (pant) – 15,9 mm (volný konec) rozložený – 72,2 x 166,0 x 6,9 mm 183 gramů

baterie: 3300 mAh Rychlé dobíjení 15 W Rychlé bezdrátové dobíjení 10 W Zpětné bezdrátové dobíjení 4,5 W



Cena a dostupnost Galaxy Z Flip3 5G

Samsung Galaxy Z Flip3 5G má nastavenou cenu podstatně níž než předešlá generace. Začíná na 26 999 Kč za verzi se 128GB úložištěm. S dvojnásobným prostorem pro data pak přijde na 28 999 Kč.

I zde bude možné v rámci předobjednávek, které startují již dnes, získat zdarma Samsung Care+ na jeden rok zdarma. K dispozici je také možnost získání výkupního bonusu až 7 000 Kč.

Zdroj: Tisková zpráva



