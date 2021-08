Redmi 10 dorazí koncem měsíce, připomínat bude POCO X3 GT

Je to už rok od uvedení smartphonu Redmi 9 na trh a jeho nástupce Redmi 10 se nedávno objevil na internetu. Ačkoliv nešlo o oficiální představení, jeden z maloobchodníků umístil specifikace telefonu na svůj web. Víme také, jak telefon bude oficiálně vypadat.

Po designové stránce připomíná Redmi 10 telefony POCO X3 GT a Mi 10 Ultra. A na co se můžeme konkrétně těšit? Specifikace odhalují FHD+ displej, MediaTek Helio G88 nebo 6 GB RAM.

Jak bylo nakousnuto, přední straně bude dominovat velký 6,5palcový FHD+ IPS LCD displej s obnovovací frekvencí 90 Hz a chráněn bude Corning Gorilla Glass 3. Srdcem zařízení se stane procesor Helio G88, u kterého byla použita 12nanometrová výrobní technologie. O dočasně spuštěné aplikace a dokumenty se pak bude starat operační paměť s kapacitou 6 GB LPDDR4x, přičemž pro soukromá data bude připraveno 128GB vnitřní úložiště (eMMC 5.1), které bude možné rozšířit pomocí microSD.

Připravena je podpora pro dual SIM (nano + nano + microSD) a drátová sluchátka (3,5mm jack konektor). Zadní strana telefonu bude pokryta čtyřmi fotoaparáty – 50 MPx hlavní + 8 MPx ultraširoký snímač + 2 MPx makro + 2 MPx hloubkový senzor s clonou f/2.4. Pro selfies bude připraven 8MPx fotoaparát.

K dispozici bude samozřejmě také čtečka otisků prstů, kterou naleznete na boku, včetně infračerveného portu. Přítomná bude 5000mAh baterie s podporou rychlého 18W nabíjení. Vše pak doplní přítomnost operačního systému Android 11 s MIUI 12. Očekává se, že Redmi 10 bude v prodeji ve variantách Sea Blue, Pebble White a Carbon Grey, přičemž cena se bude pohybovat kolem 183 dolarů. K představení by mělo dojít koncem tohoto měsíce.

Zdroj: fonearena.com

