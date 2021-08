Apple chystá iOS 14.8, poprvé iOS s přídavkem .8

Zdroj: 9to5Mac

Minulý měsíc Apple vydal novou aktualizaci iOS 14.7 a předpokládalo se, že půjde už o poslední instalační balíček, jelikož vrcholí přípravy na podzimní vydání iOS 15 pro veřejnost. Očividně jsme se pletli, neboť Apple plánuje vydat také iOS 14.8, není ale jasné, jaké nové funkce nabídne – jestli vůbec nějaké.

iOS 14.8

Nejnovější Xcode 13 obsahuje odkazy na iOS 14.8, což potvrdil Brendan Shanks na Twitteru a také zahraniční server 9to5Mac. To dále naznačuje, že Apple na aktualizaci skutečně pracuje. Znamenalo by to také vůbec první aktualizaci s příponou .8 pro iOS.

Ačkoliv se může zdát toto vydání zvláštní, Apple plánuje vydat iOS 14.8 těsně před iOS 15. V loňském roce například bylo vydáno iOS 13.7.1 v září, pouhé dva týdny před iOS 14. Co konkrétně nového se chystá v rámci iOS 14.8 není v současnosti jasné. Brzy se jistě dozvíme více.

