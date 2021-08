Budoucí iPad Air 5 a iPad mini 6 přinesou tyto novinky

Objevily se další nové spekulace, které poskytují informace o nadcházejících iPadech, konkrétně o modelech iPad Air příští generace a iPad mini příští generace. Očekává se, že iPad Air 5. generace bude mít ultra-široký fotoaparát, zatímco iPad mini 6. generace dostane nový design s menšími rámečky a bez domovského hardwarového tlačítka.

Podle japonského webu Mac Otakara bude mít iPad Air 6 podobný design jako model iPad Pro 3 s 10,9palcovým displejem a jako biometrickou metodu autentizace bude i nadále používat Touch ID v tlačítku napájení.

Velkou novinkou nadcházejícího modelu Air bude v oblasti zadního fotoaparátu, kde bychom měli očekávat ultra-široký senzor. Jinými slovy se údajně dočkáme duálního zadního fotoaparátu. Další možné funkce, které může Apple u modelu Air představit, jsou čtyři fotoaparáty, LiDAR, podpora 5G mmWave a procesor A15.

iPad mini bude údajně vybaveno 8,3palcovým displejem, což bude oproti stávajícímu 7,9palcovému displeji příjemná změna. Apple bude také integrovat Touch ID do tlačítka napájení, tak jako u modelu Air. Spolu s tím lze očekávat také přítomnost USB-C namísto Lightning portu.

Zdroj: fonearena.com

