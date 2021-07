WhatsApp pro iOS přináší nové rozhraní pro volání

Po velmi krátkém testovacím období s beta testery začal WhatsApp pomalu zavádět nové rozhraní volání pro iOS uživatele. Populární mobilní kecálek tak opět o něco více usnadňuje uživatelům přidávat k probíhajícímu hovoru více lidí spolu. To ale není vše, vylepšení je více.

Nová obrazovka pro volání vypadá celkem podobně jako FaceTime, který zobrazuje všechny účastníky hovoru. Odtamtud mohou uživatelé pozvat další lidi, aby se připojili k hovoru, a dokonce i zavolat další osobě, která původně hovor nezvedla.

Pokud tedy po nějaké době ignorování volání se budete chtít skupinového hovoru přeci jen zúčastnit, budete tak moci učinit jediným tlačítkem. Veškeré novinky se nachází ve verzi WhatsApp 2.21.140. Změny se projevují postupně, to znamená, že ne všichni uživatelé mohou nové rozhraní spatřit. Pokud jej nemáte, musíte být pouze trpěliví. Doporučujeme také zkontrolovat App Store, zda máte nainstalovanou nejnovější verzi aplikace.

Zdroj: 9to5mac.com

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!