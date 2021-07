WhatsApp přichází s novou funkcí pro skupinové hovory

Společnost WhatsApp zavádí novou funkci, díky které budete moci naskočit do již zahájeného skupinového hovoru. V podstatě se budete moci připojit stejným způsobem, jako v případě Google Meet. To znamená, že přátelé nebo třeba vaše rodina již bude připojena, ale vy se připojíte o něco později.

Vzhledem k obrovské popularitě WhatsAppu by mohlo jít o užitečnou funkci pro nemalý počet uživatelů, kteří rádi přes službu telefonují. Na následujícím obrázku si můžete udělat jasnou představu o tom, jak novinka bude fungovat. V podstatě bude stačit klepnout jen na tlačítko pro připojení.

K dispozici je také nová obrazovka s informacemi o hovoru, abyste viděli, kdo právě hovoří a je pozván, aniž byste se připojili. Tyto hovory budou mimo jiné stále šifrovány pomocí end-to-end. Nová funkce bude k dispozici už v pondělí příštího týdne.

Zdroj: theverge.com

