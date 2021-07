Specifikace Xiaomi Mi CC11 a Mi CC11 Pro odhaleny

Zdroj: Dotekomanie.cz

Podle nedávných úniků je patrné, že společnost Xiaomi pracuje na dvou nových modelech smartphonů – Mi CC1 a Mi CC11 Pro, které by měly být pravděpodobně odhaleny na konci srpna.

Podle dostupných informací by se mělo jednat o telefony určené pro čínský trh. Méně vybavený model CC11 by měl mít OLED displej s obnovovací frekvencí 90 Hz a pohánět by ho mohl procesor Qualcomm Snapdragon 778G, případně Snapdragon 780G. Oba tyto procesory podporují rychlou mobilní síť 5G. Fotoaparát by měl být vybaven 64Mpx snímačem a teleobjektivem.

Vybavenější model Mi CC11 Pro by měl být poháněn procesorem Qualcomm Snapdragon 870, fotoaparátem s 1/1,3x palcovým snímačem a s 5ti násobným zoomem. Co se displeje týče, tak i zde se bude jednat o OLED panel, nicméně zatím není jasné, zdali bude disponovat 90Hz obnovovací frekvencí, nebo vyšší. Vzhledem k tomu, že se potenciální termín uvedení na trh blíží, telefony čeká certifikace TENAA a 3C, které by měly odhalit další podrobnosti.

Odhalují se rovněž další podrobnosti kolem připravovaných smartphonů Mi MIX 4 a Xiaomi Mi 12. Mi MIX 4 by měl být vybaven fotografickým snímačem Samsung GN1s a Xiaomi Mi 12 by mohl dostat do výbavy fotoaparát s rozlišením 200 Mpx a procesor Snapdragon 895.

