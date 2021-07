Slack získává vlastní Discord

Slack se právě stala nejnovější společností, která přijala real-time zvuk. Aplikace Slack se používá hlavně mezi vývojovými týmy a celkově ve firmách, které potřebují mít tým pohromadě na jednom místě pro vzdálenou komunikaci. Služba nyní v podstatě zavádí podobnou funkci Discordu nazvanou Huddles. Funkce má poskytovat určitou alternativu k „nekonečnému proudu schůzek“, který v průběhu pandemie dominoval.

Huddles umožňuje uživatelům vytvářet improvizovaná setkání buď v přímých zprávách, nebo ve stávajícím kanálu. Když účastník zahájí chat, ostatní členové se mohou rychle připojit a chatovat v reálném čase, podobně jako v Discordu. Ačkoli má být vše výhradně bez fotoaparátu, Huddles podporuje sdílení obrazovky pro další vrstvu spolupráce.

Slack tvrdí, že jde o dobrou alternativu k hlasovým zprávám nebo videohovorům, protože pro pracovníky představuje rychlý způsob komunikace bez nutnosti naplánovat schůzku.

Zdroj: engadget.com

