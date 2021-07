Galaxy Watch 4 Classic: unikl finální design a specifikace

Zdroj: AndroidHeadlines

Na internetu se objevil údajně finální design nadcházejících hodinek Samsung Galaxy Watch 4 Classic. Bude to jeden ze dvou modelů, které společnost Samsung uvede letos v létě na trh. Zajímavostí je, že oboje hodinky poběží na Google platformě.

Galaxy Watch 4 Classic už v srpnu

Galaxy Watch 4 Classic budou k dispozici ve třech velikostech a barvách. Konkrétně se můžeme těšit na 42, 44 a 46mm varianty .Samsung obvykle dělá 42mm a 46mm nebo 40mm a 44mm modely. Ale zdá se, že tentokrát chce udělat tři velikosti. Což by mělo znamenat, že pro každého bude existovat ideální velikost.

Co se týká barev, k dispozici by měla být bílá, šedá a černá. Na výběr budou materiály z hliníku nebo nerezové oceli. Tyto materiály pak mají být přítomné pro všechny velikosti. Jakýkoli 20mm řemínek bude fungovat se všemi třemi velikostmi hodinek. V balení získáte dva řemínky S / M a M / L. Mělo by se jednat o silikonové pásky, přičemž dokoupit si budete moci další řemínky.

Samotný displej bude chráněn Gorilla Glass DX nebo DX+. Modely z nerezové oceli nabídnou Gorilla Glass DX, zatímco hliníkové modely Gorilla Glass DX+. Pro některé může přídavek „+“ znít jako lepší. Ve skutečnosti se ale lépe hodí k hliníku, protože je měkčí. A Gorilla Glass DX+ bude mít navíc lepší odolnost proti poškrábání. Takže má smysl mít jej na měkčím materiálu.

Dále můžeme očekávat certifikaci 5ATM, takže s hodinkami budete moci do bazénu nebo sprchy. Přítomná bude i certifikace MIL-STD-810G. Očekává se, že hodinky budou představeny začátkem srpna.

