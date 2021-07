Oppo Reno5 Z láká na 5G a rychlé nabíjení [recenze]

Oppo Reno5 Z; Zdroj: Dotekomanie

V dubnu společnost Oppo uvedla novinku Reno5 Z na čínský trh a nyní, s dvouměsíčním odstupem poprvé přichází na náš trh právě s tímto modelem. Cena je nastavena na 8 999 Kč, což je relativně adekvátní částka na mobil s podporou sítí páté generace. Má i jiné přednosti, ale dokáží obhájit takto nastavenou cenu?

Krásná záda, která zakryjete

Reno5 Z rozhodně není nudně vypadající mobil. Záda hýří barvami a rozhodně je jen tak někdo nepřehledné. Při různých úhlech mění barvu, ale na druhou stranu nejsou lesklá. Oppo zvolilo matný plastový povrch, což má své výhody. Jednak se nejedná o zrcátko a také záda ihned nepokryjete svými otisky prstů. Navíc jsou příjemná na omak. Rám je již něco jiného, zde je lesklý povrch, naštěstí si zde ani otisků nevšimnete.

Samotný modul pro foťáky je značně velký a z nějakého důvodu musel výrobce do něj umístit informaci, že mobil podporuje sítě páté generace. Zde mi tak nějak uchází spojitost mezi focení a 5G. Je mi jasné, že se firma musí někde pochlubit, ale u foťáků to asi nemá moc význam. Možná se jednalo jen o volné místo, tak proč ho nedoplnit o tuto informaci. Záda jsou jinak bez dalších prvků, pokud tedy nepočítám nápis Oppo a také drobný text o výrobci, který je naštěstí viditelný jen při určitém úhlu.

Mobil je líbivý napohled, ale vzhledem k plastovému provedení to bude chtít obal, ale ten je již v balení a nemusíte se trápit s nákupem v obchodě. Párkrát jsem zdůraznil plastové provedení, naštěstí nikde nic nevrže a ani konstrukce nijak nevybočuje. Mobil i přes svou velikost padne poměrně dobře do ruky. Jen mám trochu pochybnosti při držení, jelikož matné provedení trochu klouže, zejména když máte sušší ruce. Naštěstí obal tento neduh eliminuje zcela.

Pravá strana nabízí vypínací tlačítko, které je přesné a kliknutí je dostačující. Ani se neviklá. Ovládání hlasitosti najdete na druhé straně, což je pro mě trochu nezvyk, ale po času mi jejich umístění nedělalo komplikace. Na stejné straně se také nachází slot pro dvě SIM karty a jednu microSD kartu. Nejde o hybridní použití, takže se nemusíte omezovat a mobil lze osadit vším potřebným.

Spodní strana je bohatá na otvory. Najdete zde konektor pro sluchátka, mikrofon, USB C a také hlasitý reproduktor. Ocenil bych využití i druhého pro hovory pro stereo zvuk, ale to zde výrobce neintegroval. Budete si tak muset zvyknout, že zvuk půjde jen z jedné strany při konzumování multimediálního obsahu. Dost často se mi podařilo zakrýt repráček, takže následovalo jiné uchycení mobilu. Samotná kvalita audio výstupu není špatná a u velmi kvalitního zdroje jsem dokonce pocítil velmi mírný náznak basů. U notifikací nebo zvonění jsem nemel problém slyšet vše. Na horní straně najdete jen další otvor pro mikrofon.

Aspoň AMOLED

Reno5 Z nabízí AMOLED panel, což rozhodně oceňuji, zejména ve spojení s černou barvou, což má kladný dopad i na spotřebu energie. Panel má sice tenčí rámečky, ale spodní brada je dost výrazná. V horním levém rohu pak najdete foťák, kterého jsem si postupem času přestal všímat a toto umístění považuji za vhodné a nenápadné. Jestli čekáte rychlejší panel, asi budete zklamáni. Frekvence je 60 Hz, což asi bude všem postačovat, byť by nebylo na škodu, kdyby se zde nacházel aspoň 90Hz displej.

Jas je dostačující a neměl jsem problémy ani na přímém denním světle. V noci umí značně ozářit, naštěstí automatická regulace jasu se umí vyladit jas dostatečně. Jen na začátku bylo snížení značné. Po manuálním nastavení si mobil vše zapamatoval a již jsem nemusel dělat korekce, zejména v noci.

Do zobrazovacího panelu je integrována optická čtečka otisků prstů. U ní jsme si všiml, že ještě není tak rychlá jako dedikovaná, ale rychlostně dostačuje. Je poměrně přesná a nestalo se mi, že by nebyl můj palec identifikován. I tak jsem dal přednost rychlejšímu odemykání pomocí detekce obličeje, byť se nejedná o nejbezpečnější způsob. Zde si mobil pohlídá, jestli máte otevřené oči.

Displej má na sobě již z výroby nalepenou ochrannou fólii, což asi uživatelé ocení. Osobně nejsem jejich zastáncem, zejména když kraj jde cítit při přejíždění palcem po panelu. Celkově jsem s displejem spokojený. AMOLED panel mají své kouzlo, lepší barvy a celkově jsou líbivější. Reno5 Z si za jeho použití získává jedno plus navíc.

Výkon dostačující

Měl jsem trochu pochybnosti o použitém procesoru Dimensity 800U, který byl uveden v polovině loňského roku. Po nějaké době používání jsem neobjevil problémy s výkonem. Celkem svižně reaguje a nedělají mu problémy s hrami nebo s náročnějšími aplikacemi. Instalace většího množství aplikací mu dá zabrat, ale zde odráží i rychlost úložiště. Díky dostatečně velké operační paměti nejsou komplikace s prací s větším množství aplikací.

Po stránce hardwaru jsem docela spokojen. Reno5 Z poslouží dobře i při hraní her, ale na toto používání není primárně určen. To by chtělo především rychlejší displej a efektivnější procesor. Pro základní práci vše dostačuje. Hlavním lákadlem je zde ale podpora sítí páté generace. Jen je škoda, že v Česku se teprve začíná s budováním a osobně jsem neměl možnost vyzkoušet, jelikož se nenachází v oblastech, kde se pohybuji.

Specifikace OPPO Reno5 Z

displej: 6,43 palců, 2400 × 1080 pixelů (Full HD+), AMOLED, Corning Gorilla Glass 5

procesor: Dimensity 800U

8GB LPDDR4x RAM

úložiště: 128 GB

Dual SIM (nano + nano + microSD)

Android 11 + ColorOS 11.1

Foťáky: zadní – 48 MPx, f/1.7 8 MPx, 119°, f/2.2 2 MPx, 4cm makro 2 MPx, hloubka ostrosti, f/2.4 přední – 16 MPx, f/2.4

čtečka otisků prstů v displeji

3.5mm audio jack, FM Radio

rozměry: 160,1 × 73,4 × 7,8 mm, 173 gramů

Dual 5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS/GLONASS/Beidou, USB Type-C

baterie: 4310mAh + 50W

Spíš jeden den

Výbava Reno5 Z je na dnešní dobu poměrně dostačující. Kapacita baterie 4310 mAh mi napovídala, že nemám očekávat nějak drasticky velkou výdrž na jedno nabití. Očekával jsem tak jeden den, což se mi nakonec potvrdilo. Po celém dnu plných notifikací, e-mailů a sem tam telefonátů jsem se dostal přibližně na 40 % kapacity baterie ve večerních hodinách. Zbytek jsem vyčerpal sledováním Youtube videí a příležitostným hraním.

Mobil disponuje i úspornými režimy, kdy jeden přidá tak hodinu, druhý omezí mobil maximálně a můžete oddálit potřebu napojení na nabíječku o značnou dobu. Pokud bych eliminoval sledování videí a hraní her, tak bych se pravděpodobně dostal na dva pracovní dny. Vzhledem k podpoře 50W nabíjení by mohlo být doplnění energie velmi rychlé. Avšak v balení je k dispozici jen 30W nabíječka. I tak dostačuje a nebudete dlouho čekat při doplňování energie. Je nutné upozornit, že společnost používá svou proprietární technologii VOOC. Bohužel rychlé nabíjení mi nefungovalo na ostatních nabíječkách, co se mi válí doma.

Hraní her dost spotřebovávalo energii, což bych přisuzoval samotnému procesoru. Ten výkonem stačil a mobil se ani nějak moc nezahříval, jen na to není dělaný. Spíše dokáže hospodařit s energií u běžné činnosti. V oblasti energie není Reno5 Z nějakým překvapením, ale rozhodně se nejedná o propadák, ani o nějakého maratonce. Vzhledem ke kapacitě baterie se nabízí poměrně slušné hodnoty.

Nadstavba s možnostmi

Reno5 Z je vybaveno Androidem 11 s nadstavbou ColorOS. Už jen z názvu byste soudili, že prostředí bude plné barev, ale pokud si odmyslíte tapetu, nejedná se o nějak extrémně výraznou modifikaci od výrobce. Otevírání složek na ploše je vždy přes celou obrazovku a samotný launcher disponuje informativní levou stranou. Zde ale Oppo nevymýšlelo nic nového, jednoduše použilo Google Objevit, což je seznam zajímavých článků z internetu.

Zdroj: Dotekomanie

Notifikační lišta je asi nejvýraznější součástí nadstavby. Více barev a trochu jiné ikony, jinak ani zde nejsou nějaké dramatické změny. I samotné nastavení odpovídá rozložení čistého systému.

Zdroj: Dotekomanie

Oppo si nechalo záležet a integrovalo mnoho zajímavých funkcí. Je zde i chytrý postranní panel pro spouštění aplikací, ten jsem ale rychle deaktivoval. Nejsem jejich zastáncem. Mezi bonusovými funkcemi, je třeba plánované zapnutí a vypnutí mobilu. Na své si přijde asi každý uživatel, jen je někdy problém najít konkrétní funkci. Na rozlišení by mohlo Oppo více zapracovat.

ColorOS je stabilní nadstavba. Problém s výkonem jsem neměl, stejně tak s animacemi. Ani jedou jsem nezaznamenal trhání nebo jakékoliv jiné neduhy. Že se mi podařilo objevit dialogové okno, které nemělo správně barvy textu u tlačítek, je spíše náhoda. Ostatně je to jediný takový malý problém, na který jsem narazil.

ColorOS hodnotím jako povedou nadstavbu, jen mi na začátku trvalo nějakou dobu, než jsem si ji přizpůsobil. Musel jsem změnit ovládání na gesta, nebo změnit událost navázanou na gesto dolů. Normálně se zobrazí hledání, ale dávám přednost notifikační liště. Také jsem si aktivoval poklepání na displeji pro probuzení.

Nadstavba může být povedená, avšak Oppo si zaslouží kritiku za nevyžádané aplikace. Ať se jedná o drobné nástroje nebo Netflix, mohla si to společnost odpustit. Případně se zeptat uživatele, jestli je chce v mobilu. Celkem mě překvapilo, že po spuštění došlo k aktualizaci systému ve spojení s mobilním operátorem T-Mobile. Kromě základní aplikace Můj T-Mobile mi přibyla ještě položka Top Aplikace, což je jen seznam aplikací a her, přičemž se vše odkazuje do Obchodu Play.

Fotky neurazí

Když má mobil jen dva foťáky pro běžné snímání a ultra širokoúhlé, jsem spokojen. Nevyžaduji speciální senzor pro hloubku ostrosti nebo makro focení. Avšak Reno5 Z nabízí čtyři foťáky, přičemž dva z nich považuji za zbytečné. Skutečně 2MPx snímač pro makro focení se spíše nehodí. U něj je nutné mít dostatek světla, což bývá problém, když je mobilem musíte poměrně blízko k objektu, který navíc zastíníte. Ano, přisvícení může pomoci, ale asi je jednodušší vyfocení hlavním snímačem a pak oříznout.

Jak byste očekávali, za dobrých světelných podmínek se nabízí poměrně slušné snímky. Občas automatické HDR zapracuje až moc agresivněji. Snímky se dají hodnotit jako konzistentní a ani není dramatický rozdíl v barevném podání mezi běžným a ultra širokoúhlým snímačem, byť nelze očekávat zázraky.

Nechybí noční režim, jen to chce hodně stabilní ruku, když zde není optická stabilizace obrazu a ta elektronická nezvládne vše. V případě natáčení videí bohužel nenajdete možnost natáčení s 60 snímky za sekundu. 4K rozlišení Reno5 Z nabízí. K dispozici jsou bonusové funkce jako zpomalený pohyb, Pro režim, časosběr, video s přední a zadní kamery společně, extra HD a možnosti efektů.

Ukázkové snímky

Zhodnocení Oppo Reno5 Z

Reno5 Z je ve své podstatě nejlevnější mobil společnosti Oppo na českém trhu z oficiální distribuce. Největší předností je právě rychlé nabíjení a také podpora sítí páté generace, ale za zmínku stojí dobrá čtečka otisků prstů integrovaná do displeje. I samotný zobrazovací panel může zaujmout svým barevným podáním díky technologii AMOLED. Některým se může zalíbit i barevné provedení, které hýří barvami při různých úhlech náklonu.

Po fotografické stránce se nebude řadit mezi fotomobily. Na druhou stranu jsou výsledky poměrně dobré a ne jeden uživatel bude spokojen. Noční scéna bude vždy náročnější a bude to chtít buď stabilní ruku nebo nějaký stativ. ColorOS je trochu výraznější nadstavba s mnoha funkcemi, kde si najde většina uživatelů dost možností.

Po nějaké době používání je ale pro mě problém nějak vyzdvihnout, čím vlastně Reno5 Z vybočuje z řady. Skoro bych řekl, že je tak trochu nemastný, ale to není zrovna špatně. Výrazné problémy zde nejsou, vše je odladěné a pracuje dle očekávání. Oppo odvedlo dobrou řemeslnou práci, pokud to tak jde nazvat. Případný majitel pravděpodobně bude spokojen. Pochybnosti mám o nastavené ceně. Za tuto částku se zde nachází poměrně silná konkurence. Například od Redmi.

Plusy

podpora sítí páté generace

dobrý displej

odladěný systém

dobrá kvalita fotografií

Mínusy

plastové provedení

větší brada pod displejem

umístění hlasitého reproduktoru

při příležitostném hraní jednodenní mobil



