OnePlus zřejmě uvede tablet

OnePlus si tento rok prochází podstatnou změnou. Došlo totiž na oznámení, že se tento výrobce stává subznačkou společnosti Oppo. Zde nejde o odkoupení, spíše jen na reorganizaci, jelikož Oppo, OnePlus, Vivo a Realme spadají pod BBK Electronics. OnePlus ostatně nedávno oznámilo, že jejich nadstavba OxygenOS bude mít společný základ s ColorOS od Oppo. Dnes zde máme další novinku, která zřejmě souvisí se všemu těmito změnami.

Podařilo se zachytit, že si OnePlus nechalo zaregistrovat u EUIPO (European Union Intellectual Property Office) název OnePlus Pad. Je k dispozici jen popis, že by se mělo jednat o elektronické zařízení, ale je jasné, že by se mělo jednat ve výsledku o tablet. Samozřejmě nelze jen tak na základě obchodního názvu jednoduše konstatovat, že se dočkáme tabletu od této značky, ale je to vysoce pravděpodobné.

Ostatně Realme v dohledné době vstoupí nejen na trh s tablety, dokonce i s notebooky. Zatím sice musíme počkat na oficiální představení, ale již je k dispozici jeden obrázek. Hned vyvolal u uživatelů trochu povyku, poukazovali na podobnost s iPadem, byť tento obrázek je jediné, co je zatím známo.

Navíc zde máme také informace, že i společnost Vivo připravuje svůj první tablet. Bude tak celkem logické, když i OnePlus představí svůj vlastní tablet. Ani bychom se nedivili, kdyby tablety od OnePlus, Realme a Vivo měly společný základ.

