Potvrzeno, OnePlus Nord2 bude mít procesor od Mediateku [aktualizováno]

Aktualizováno 8. 7.

Den po potvrzení existence Nord2 a uvedení, že bude obsahovat upravený procesor od Mediateku, se dozvídáme, že k představení novinky dojde již 22. července. Společnost tuto informaci oznámila na svém Twitter účtu.

Aktualizováno 7. 7.

Společnost OnePlus dnes oficiálně potvrdila příchod modelu OnePlus Nord2 5G a zároveň dodala, že novinka bude vybavena modifikovaným procesorem Dimensity 1200 od Mediateku. To se asi nezalíbí každému, zejména s ohledem na minulost Mediateku a sporného výklonu jeho procesorů. S příchodem série Dimensity se ale změnilo mnohé a dnes se již nabízí velmi dobré procesory. Zatím ale stále neznáme datum uvedení novinky.

Aktualizováno 13. 6.

Společnost OnePlus v tomto týdnu představila další model série Nord, ale ještě tento rok se máme dočkat OnePlus Nord2. Některé specifikace se již objevily, ale dnes zde máme doplnění. Na zadní straně se má kromě 50MPx senzoru nacházet také 8MPx pro ultra širokoúhlé snímky a jeden 2MPx pro dodatečné efekty. Přední strana bude vybavena 32MPx senzorem.

O výkon se má podle všeho skutečně starat procesor Dimensity 1200. Všemu by měla dodávat energii baterie s kapacitou 4500 mAh s podporou 30W nabíjení. Displej by měl mít úhlopříčku 6,43 palců a rozlišení Full HD+. Měl by být typu AMOLED s 90Hz frekvencí, přičemž bude mít integrovanou čtečku otisků prstů.

V tuto chvíli víme, že by měly být k dispozici dvě verze. Nižší nabídne 8 GB RAM a 128GB úložiště, vybavenější pak nabídne dvojnásobné úložiště a 12 GB RAM.

Původní článek 1. 6.

OnePlus Nord, který debutoval v červenci loňského roku, byl na trhu velmi dobře přijat. Jinými slovy, zákazníci jej kupují více, než se původně předpokládalo. Není tedy divu, že se objevuje informaci o přípravách nástupce. Ten by se měl jmenovat OnePlus Nord2 a představen může být už ve třetím čtvrtletí.

OnePlus Nord2

Druhá generace by se na trhu mohla objevit do 30. září letošního roku. V loňském roce byla první generace představena v červenci. Je tedy možné, že Nord2 může být představen i ve stejném měsíci. Kódové označení zařízení zní Denniz a modelové označení DE2118.

Spekuluje se, že by Nord2 mohl být vybaven procesorem Dimensity 1200 a displejem s rozlišením FHD+ a výřezem ve tvaru průstřelu. Očekává se, že zařízení nabídne podporu 90Hz frekvence. Nabídnout pak má 32Mpx přední fotoaparát a 50Mpx zadní hlavní fotoaparát. Baterie nabídne kapacitu 4 500 mAh.

OnePlus Nord přišel se specifikacemi, jako jsou 6,44palcový 90Hz FHD+ AMOLED displej, přední 32Mpx + 8Mpx fotoaparáty a 48Mpx + 8Mpx + 5Mpx + 2Mpx zadní fotoaparáty. Dále nabídl procesor Snapdragon 765G, až 12GB RAM, až 256GB úložiště a 4 115 mAh bateriiu s podporou nabíjení 30 W.

