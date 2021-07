OnePlus 9 – důstojný nástupce s nálepkou Hasselbladu

OnePlus 9; Zdroj: Dotekománie

Pokud alespoň trochu sledujete náš nebo ostatní weby, jistě vám neunikla mediální a marketingová kampaň, kterou OnePlus lákal na uvedení dvojice novinek 9 a 9 Pro. Největší rozruch jistě vzbudila spolupráce se společností Hasselblad, která se podílela na vývoji fotoaparátů obou modelů. Jistě mi tedy dáte za pravdu, že spojení s takto zvučným jménem budí poměrně velká očekávání a OnePlus tím dává najevo, že to tentokrát s fotoaparáty myslí opravdu vážně.

V této recenzi se zaměříme na levnější z dvojice, tedy OnePlus 9, který nabízí například ultimátní výkon díky Snapdragonu 888, sklo-kovovou konstrukci, 120Hz AMOLED displej, stereo reproduktory, nebo také zejména ony proklamované fotoaparáty obohacené společností Hasselblad. Zda obstojí oproti konkurenci, nemá zásadní nedostatky, vyplatí se jeho koupě, nebo jestli je lepší pořídit si dražší OnePlus 9 Pro, se dozvíte v následujících odstavcích.

Obsah balení

Je velmi milým překvapením vidět, že OnePlus nejde s dnešními trendy a k „devítce“ přibalil kromě nabíjecího kabelu také 65W nabíjecí adaptér a pouzdro, i když v tomto případě se jedná o obyčejný průhledný silikon. Ještě před rozbalením, na samotné krabičce, také dává vědět o společnosti Hasselblad, na typické červené krabici tak nalezneme loga obou výrobců.

Zrcadlová záda jako lapač otisků prstů

U devítkové řady se OnePlus rozhodl ke zcela jinému designu oproti OnePlusům 8. Když jsem vzhled novinek viděl poprvé na obrázcích nebo u zahraničních recenzentů, měl jsem jasno. OnePlus 9 a 9 Pro se mi ani trochu nelíbí. Když ke mně novinky ale dorazily, můj názor se rázem změnil. Na první živý pohled jsem si nový design velice oblíbil, jednu výtku však přece jen mám. Skleněná záda zařízení fungují jako zrcadlo, což na první pohled působí velmi elegantním dojmem, jakmile ale zařízení vezmete do ruky, okamžitě na něm zůstává téměř každý otisk prstu. OnePlus zde ale utvořil poměrně zajímavý designový prvek, jelikož zrcadlový povrch má jen spodní třetina zad, směrem nahoru záda postupně více a více matní, a to je podle mě docela škoda. Mnohem radši bych zde viděl matnější úpravu po celé ploše, a ne jen tam, kde stejně prsty saháte naprosto minimálně. Abych ale nebyl nepsal jen samá negativa, musím výrobce pochválit za příjemné zaoblení hran zad, díky čemuž se zařízení skvěle drží a padne i do menší ruky.

Po stranách zařízení pak najdeme pro OnePlus již typické ovládací prvky. Na levé straně se nachází kolébka hlasitosti na pravé straně pak máme zapínací tlačítko společně s přepínačem zvukových režimů nahlas/vibrace/nerušit. Osobně bych ovládání hlasitosti viděl mnohem radši spíše na prvém boku, jde ale spíše o zvyk. Naopak přepínač režimů je velice návykový nástroj a až zde jsem si uvědomil, že bych jej moc rád viděl i u ostatních výrobců. Na spodní straně pak již standardně nalezneme USB-C pro nabíjení, jeden z reproduktorů a také šuplíček pro dvojici SIM karet. Na zadní straně se nakonec schovává modul s fotoaparáty a LED diodou, který nad povrch sice vystupuje, není to ale žádný extrém. Z modulu pak ještě samostatně vystupuje hlavní a ultraširokoúhlý fotoaparát.

Osobně mi byla také velice sympatická lehce fialová barva, která se hodí spíše k něžnému pohlaví, rozhodně ale nebude ladit i k mužům. Na přední straně získá pozornost displej, který je na rozdíl od OnePlus 9 Pro rovný, jeho hrany jsou ale decentně zaoblené a ovládání gesty je příjemné. OnePlus 9 také díky rozměrům 160 x 74,2 x 8,7 mm a váze 192 gramů velmi příjemně padne i do menší ruky.

Na jinak perfektním zpracování ale přesto najdeme jednu drobnou vadu. Tedy záleží, jak se to vezme. Myslím samozřejmě přítomnost certifikace, která zde je, ale zároveň není. OnePlus 9, který je k zakoupení u nás nebo ve zbytku světa, se oficiálně touto certifikací nemůže pochlubit. Naopak OnePlus 9 prodávaný v USA v distribuci operátora T-Mobile certifikaci IP68 má. Všechny smartphony jsou však stejné, s neoficiální ochranou proti vodě a prachu tak počítat můžete.

Na závěr také nesmím zapomenout na špičkovou haptickou odezvu, která je devízou jak dražšího OnePlus 9 Pro, tak i levnějšího OnePlus 9. Pár lidí z mého okolí mi sice řeklo, že zpětná vazba smartphonu je až příliš „ťukající“, což i chápu, někomu více sedí klasické vibrace. Já osobně ale preferuju haptiku namísto vibračního motorku, používání smartphonu jsem si tedy velice užíval.

Zvukový projev

OnePlus 9 se chlubí stereoreproduktory, které mají patřit mezi mobilní špičku a výrobce na nich měl zapracovat. Porovnání s loňskými modely bohužel nemám, nicméně zvuk vycházející ze zařízení je velmi slušný. Reprodukovanému zvuku nechybí náznaky basů, nijak neřeže do uší a hlasitost je více než dostatečná. Bohužel se zde setkáváme s lehkým neduhem, čímž je lehká nevyváženost hlasitosti obou reproduktorů. Spodní reproduktor je lehce hlasitější, což je například při hraní lehce nepříjemné, naopak při položení smartphonu se hlasitosti vyrovnají.

Rovný 120Hz AMOLED panel

Letošní OnePlus 9 se v oblasti displeje ničím neliší od svého předchůdce. Stále zde máme 6,55 palců velký AMOLED panel bez zakřivení s FullHD+, 120Hz obnovovací frekvencí a podporou HDR10+. I když zde nemáme žádnou mezigenerační změnu, výrobci to nemám příliš za zlé. Stále se zde bavíme o skvělém panelu s vysokým jasem až 1100 nitů, díky čemuž nebudete mít problém s čitelností ani na ostrém slunci. Velmi dobrému dojmu dopomáhá také 120 Hz, které se starají o plynulejší zážitek, pozorovací úhly jsou taktéž skvělé a barevné podání je tak akorát vyvážené. Zamrzí snad jen možnost výběru mezi 60 nebo 120 Hz, adaptivní frekvence je výsadou pouze OnePlus 9 Pro.

Narozdíl od OnePlus 9 Pro se levnější OnePlus 9 chlubí rovným displejem bez zakřivení, což ocení zejména hráči. Osobně sice preferuji lehce zakřivené displeje kvůli příjemnějšímu ovládání gesty, hrany displeje jsou ale příjemně zaoblené, prst tedy nijak nedrhne a nezasekává se. Rámečky okolo displeje jsou také příjemně úzké a nijak nebijí do očí, průstřel pro selfie kamerku by ale mohl být menší. Ne, že by byl nějak obrovský, konkurence ale přece jen umí menší průstřely. Zase se dostávám k osobním preferencím, jelikož preferuji spíše selfie kamerku umístěnou ve středu displeje, po chvíli jsem si ale samozřejmě zvyknul.

Čtečka otisků prstů prstů

Osobně mě trochu mrzí, že mnoho výrobců stále dává přednost čtečkám otiskům prstů v displeji optického typu, naopak toto umístění mi vyhovuje ze všech nejvíce. Proto jsem byl tedy předem skeptický k funkčnosti čtečky zejména při mokrých či špinavých prstech. Když jsem si ale poprvé zkusil smartphone odemknout mokrým prstem, odezva byla okamžitá, a co je hlavní, pozitivní.

Kvality čtečky tak oceníte nejen při mokrých prstech, ale i když máte prsty čisté. Rychlost i přesnost je naprosto špičková a nebál bych se ani přirovnání k ultrazvukové čtečce, kterou Samsung umisťuje do svých současných top modelů Galaxy S21.

Výkon nebude chybět za žádné situace

Kromě prémiového zpracování a fotoaparátů zde nesmí chybět ani pořádná porce výkonu, OnePlus tedy nešetřil a použil zde současně nejvýkonnější procesor společnosti Qualcomm Snapdragon 888 doplněný o 8, potažmo 12 GB operační paměti, dle zvolené varianty. Výkonu zde tak bude dostatek na hraní nejnáročnějších her i na několik let dopředu a jen tak něco smartphone nezaskočí. Velikost úložného prostoru si můžete zvolit ve dvou variantách – 128 GB společně s 8 GB RAM, 256 GB s 12GB operační pamětí. Ať už zvolíte kteroukoliv variantu, stále dostanete rychlé úložiště typu UFS 3.1.

Se Snapdragonem 888 jde ruku v ruce také podpora 5G, potěší přítomnost Bluetooth ve verzi 5.2 s podporou mnoha kodeků, WiFi 6, NFC, nebo také kompletní lokalizační služby. S použitým procesorem se však naneštěstí váže také občasné nepříjemné zahřívání zad zařízení, nejedná se však o zásadní problém, smartphone hřeje pouze po delší době hraní náročných her.

Specifikace OnePlus 9

displej: 6,55 palců, 2400 x 1080 pixelů (Full HD+), 120 Hz, AMOLED, HDR10+, 1100 nitů

procesor: Snapdragon 888

RAM: 8/12 GB LPDDR5

úložiště: 128/256 GB UFS 3.1

Android 11 + OxygenOS 11

Foťáky: zadní – 48 MPx, f/1.75, OIS, EIS, PDAF 50 MPx, 123°, f/2.2 2 MPx, monochromatická přední – 16 MPx, f/2.0

čtečka otisků prstů v displeji

stereo reproduktory, Dolby Atmos

5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 (aptX, aptX HD, LDAC, AAC), NFC, Wi-Fi 6 (2.4 a 5 GHz), USB-C USB 3.1 Gen 1, GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

rozměry: 160 x 74,2 x 8,7 mm, 192 gramů

baterie: 4500 mAh + 65W nabíjení

Operační systém a prostředí

Až do testování OnePlusů 9 byla moje oblíbená grafická nadstavba Androidu OneUI od Samsungu, „devítky“ ale mé přesvědčení změnily. Nadstavba OxygenOS ve verzi 11 zde běží nad Androidem 11. Společnost OnePlus je známá dlouhou podporou svých smartphonů, což momentálně potvrdit nemohu, naopak ale velmi chválím aktuálnost bezpečnostních záplat. Během testování mi na oba modely přišly hned dvě aktualizace, přičemž bezpečnostní záplaty jsou aktuální k 1. květnu.

Co se týká designu prostředí, ten je velice podobný čistému Androidu od Googlu, se kterým má společnou také skvělou optimalizaci. Během používání jsem se ani jednou nesetkal s jakoukoliv delší prodlevou nebo záseky, svou zásluhu na tom ale jistě nese také extrémně výkonný hardware. V základu se tedy jedná v podstatě o čistý Android, v hlubším nastavení se ale nachází poměrně dost nastavení, podobně jako u FuntouchOS ve smartphonech vivo.

Fotoaparáty v roli Hasselbladu

Fotoaparáty mají být hlavní chloubou nových modelů OnePlus 9, sama společnost OnePlus již nějakou dobu před oficiálním představením lákala na novou spolupráci s firmou Hasselblad, která měla přinést „novou éru mobilního focení“. Spolupráce je však teprve v počátečních fázích, prozatím se tedy vztahuje pouze na vyvážení barev pořízených fotografií a také lehké úpravy fotoaplikace. Toto partnerství mezi oběma společnostmi má ale trvat nejméně 3 roky, v budoucnu bychom se tak mohli dočkat také například optiky obohacené o know-how Hasselbladu.

Na zádní straně zařízení se nachází celkem 3 čočky fotoaparátů, z nichž ale využijete pouze dva – hlavní a ultraširokoúhlý. Hlavní fotoaparát se neliší od OnePlus 8/8 Pro. stále zde máme senzor s rozlišením 48 MPx, optickou stabilizací a clonou f/1,75. Co už je ale mnohem zajímavější, je ultraširokoúhlý objektiv, což je novinka od společnosti Sony, IMX766, který je zdaleka nejzajímavější ze všech dostupných fotoaparátů. Na konec je zde také malý senzor pro snímání hloubky ostrosti, který je ale naprosto zbytečný a výrobce jej použil jen do počtu. Pojďme si tedy jednotlivé fotoaparáty rozebrat.

Hlavní fotoaparát

Jak jsem napsal již výše, OnePlus nasadil ověřený 48MPx senzor, který nabízel i OnePlus 8, hlavního vylepšení tak doznal zejména software. Naznačil jsem také, že Hasselblad měl u novinek na starosti zejména vyvážení barev pořízených fotografií, což je alespoň na začátek příjemná zpráva. Porovnání s předchozími generacemi bohužel nemám, nicméně barevné podání fotek se mně osobně velmi zamlouvá. Fotky mají krásně přirozený nádech, barvy vypadají reálně, šum na zde prakticky není, ostrost není nijak přehnaná a celkově fotka působí velmi dobře. Z počátku jsem měl problémy s nekonzistentností jednotlivých fotek, což ale napravila příchozí aktualizace, na kvalitu snímků je tedy mnohem větší spoleh.

Nechybí zde ani noční režim pro focení za zhoršených světelných podmínek, který kvalitě snímků výrazně pomůže, není však nezbytnou nutností. K nočnímu režimu mám také jednu poznámku, která se týká doby pořizování snímku. U většiny smartphonů se dobá závěrky protáhne na 4-6 sekund, případně dle automatiky, OnePlus na to ale jde jinak. Doba závěrky je zde mnohem kratší, focení tak trvá 1-2 sekundy, přičemž ani takto krátká doba nemá žádný negativní vliv na kvalitu snímku. Pochvala pro OnePlus.

Ultraširokoúhlý fotoaparát

Jestli jsem byl na něco opravdu zvědavý, tak to kromě spolupráce s Hasselbladem byl také nový senzor pro pořizování ultraširokoúhlých snímků. Ten poskytlo Sony, a nejen že nabízí úhel záběru 123 stupňů, ale zejména korekci rybího oka. Ne softwarovou, ale hardwarovou, pořízení snímky tak vypadají skvěle a efekt rybího oka je zde téměř neznatelný. Další raritou tohoto fotoaparátu je také vyšší rozlišení než nabízí hlavní fotoaparát, jak ale z praxe víme, více megapixelů neznamená lepší kvalitu.

Výsledné snímky daného objektivu vypadají velmi dobře, barevné podání je téměř identické, jako u hlavního snímače, ostrost je přiměřená a díky automatickému ostření lze docílit také skvělých makro fotek. Když říkám skvělých, myslím opravdu skvělých. Pokud aktivujete makro režim, což můžete nechat i na automatice, telefon použije ultraširokoúhlý fotoaparát. Ten je schopen ostřit na vzdálenost asi 3-4 cm, díky vysokému rozlišení lze ale z výběru udělat ještě 2x přiblížení, čímž bude snímaný objekt ještě blíže a docílíte tak opravdu detailního přiblížení.

Na závěr se modulu nachází také 2MPx senzor, ten je však pouze monochromatický a dopomáhá přirozenějšímu efektu rozmazaného pozadí, potažmo také lepšímu barevnému podání ostatních dvou fotoaparátů.

V displeji si také našla své místo selfie kamerka s rozlišením 16 MPx, která podává velice slušné výsledky nejen pro použití na sociálních sítích.

Baterie a bleskové nabíjení

V těle zařízení se nachází baterie o kapacitě 4500 mAh. Tato kapacita je dnes již naprosto standardní a OnePlus 9 udrží při životě jeden až jeden a půl dne, v závislosti na stylu používání. Při troše snahy se lze dostat také na dvoudenní výdrž, k dosažení této hodnoty se ale budete muset uskromnit. Při zapnutých 120Hz frekvence displeje, neustále aktivním Bluetooth, občasných poslechem hudby, hraní her či sledování videí je jeden vždy téměř jistota, den a půl na jedno nabití pak také není velký problém.

Když už smartphone vybijete, výrobce jej vybavil rychlonabíjením výkonem až 65 W, díky kterému nabití z 0 na 100 % zabere okolo 35 minut. Takto rychlé nabíjení probíhá pouze skrze drát, na bezdrátové nabíjení se ale také nezapomnělo. Bezdrátově lze nabíjet až 15 watty, přičemž nabití do plna zabere necelé dvě hodiny.

Verdikt nad OnePlus 9

Na úplný závěr musím říct, že testování OnePlus 9 jsem si velmi užíval. I když jsem byl při představení poměrně skeptický zejména k fotoaparátům a tomu, zda na nich výrobce letos opravdu zapracoval, „devítka“ má rozhodně co nabídnout. Splňuje téměř vše mé požadavky, které od smartphonu vyžaduji, a i přesto že zde chybí oficiální certifikace proti vodě a prachu (tedy na našem trhu), při výběru mobilu s cenou do 20 tisíc korun bych o této novince velmi silně uvažoval. To samé doporučuji také uživatelům, kteří se poohlíží po telefonu v této cenové relaci. OnePlus 9 opravdu má co nabídnout.

Mnoho lidí bude také jistě zajímat, zda se vyplatí koupě levnějšího OnePlus 9, nebo si připlatit za vybavenější OnePlus 9 Pro. Na to vám sice jednoznačnou odpověď nedám, nicméně podle mě osobně nabízí právě OnePlus lepší poměr cena/výkon.

Do konkurence bych jednoznačně zařadil Samsung Galaxy S20 FE (5G), který je sice starší, stále má ale co říct, novinku na našem trhu vivo X6O Pro s gibmalovou stabilizací fotoaparátu, nebo kompaktní Asus Zenfone 8. Finální výběr je ale samozřejmě na vás, každý může od nového smartphonu vyžadovat jiné specifikace.

Klady

úžasný displej

skvělá haptická odezva

rychlá a spolehlivá čtečka otisků prstů

skvělé fotografické schopnosti

přepínač zvukových režimů

OxygenOS

Zápory

zvukový projev by mohl být o něco lepší

zrcadlová záda



