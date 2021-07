Motorola Edge Plus; Zdroj: Dotekomanie.cz

Společnost Motorola se těší velké oblibě u svých smartphonů, protože ukázala, že umí udělat opravdu dobré telefony. Na začátku roku představila model Edge S a nyní je na spadnutí představení nových modelů Edge 20 Lite, Edge 20 a Edge 20 Pro.

Motorola Edge Plus – zaděláno na úspěch

Motorola brzy uvede tři nové smartphony

Čínská certifikační autorita TENAA odhaluje technické specifikace nových modelů Edge 20 a Edge 20 Pro. Oba dva telefony by měly přijít s Full HD displejem s úhlopříčkou 6,67 palců a obnovovací frekvencí 120 Hz. Nižší model Edge 20 by měl být vybaven procesorem Qualcomm Snapdragon 778G SoC. Vyšší model Edge 20 Pro by pak měl přinést procesor Qualcomm Snapdragon 870 SoC. Výkonu tedy bude dostatek, ale ze specifikace v tuto chvíli například není jasné, zdali se bude jednat o procesory s podporou datové mobilní sítě 5G.

Model Edge 20 by měl být vybaven trojitým zadním fotoaparátem, model Edge 20 Pro by měl být vybaven tzv. periskopickým fotoaparátem, který přináší ještě lepší zoom a optickou stabilizaci bez negativního vlivu na výslednou kvalitu fotografií. Všechny tři modely by měly být uvedeny na trh na konci tohoto měsíce.

Zdroj: fonearena.com



Domů » Články » Motorola Edge 20 a Edge 20 Pro získávají certifikaci

reklama reklama