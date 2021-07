Zdroj: Dotekomanie.cz

Android má spoustu dobrých vlastností jako operační systém. Výrobci si jej mohou upravit dle svých požadavků, případně ani nemusí implementovat Google služby a aplikace. V podstatě si s ním může kdokoliv dělat cokoliv. To je ale zároveň největší slabinou, jelikož každý modifikace následně prodlužuje čas potřebný pro aktualizaci mobilů. V tomto ohledu Android ztrácí oproti hlavnímu rivalovi Applu, ale to se možná změní.

Samsung prodlužuje aktualizace na 5 let, ale jen u jedné kategorie mobilů

Pixel 6 by měl nastavit novou hranici

V tuto chvíli netrpělivě očekáváme novou generací mobilů od Googlu. Série Pixel 6 by měla například přinést první vlastní procesor společnosti Google, na kterém spolupracuje se Samsungem. Také se po letech máme dočkat zcela nového senzoru pro hlavní foťák a také atypického designu.

Největší novinka se ale bude ukrývat někde jinde. Pokud vezmeme současný Pixel 5 představený v druhé polovině roku 2020, tak softwarové aktualizace budou dle Googlu až do října 2023. Termín se samozřejmě může změnit, ale dá se říci, že Google podporuje své mobily jen po dobu tří let.

Jon Prosser přichází ale s informací, že by právě nová série měla získat podporu pro dobu pěti let. Otázkou je, jestli se tím bude myslet podpora i v rámci verzí Androidu, nebo takto dlouhá doba bude doménou jen bezpečnostních aktualizací a pro celé verze Androidu bude stále platit doba tří let.

Pixel 6 (Pro) bude nejodvážnější mobil od Googlu [aktualizováno]

Můžeme předpokládat, že zde bude 5letá podpora. Nelze ale očekávat, že by došlo k prodloužení u starších modelů. Takto dlouhé doby bude moci Google dosáhnout zřejmě díky vlastnímu procesoru s grafickým čipem a dalšími součástkami. On sám si právě pro vše bude řešit ovladače, které jsou u aktualizací mobilů velmi klíčové.

Zdroj: frontpagetech.com



Domů » Články » 5letá dostupnost aktualizací Androidu jako nový standard?

reklama reklama