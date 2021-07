Android 12 dostane speciální herní funkce

Zdroj: Dotekomanie.cz

Mnoho uživatelů smartphonů s Androidem nyní vyhlíží aktualizace na verzi jedenáct a mezitím se připravuje již verze dvanáct. O mnohých novinkách víme již nyní, byť si Google zajisté přichystá i nějaké překvapení. Již v aktuální beta verzích je k dispozici herní režim, který je zatím nedodělaný. Nyní se ale dozvídáme o některých novinkách, které přibydou.

Vychází Android 12 Beta 2.1, opravuje některé chyby [aktualizováno]

HernĂ­ reĹľim

Mnoho výrobců smartphonů již nyní řeší nějakým způsobem vlastní herní režim, který má vylepšit prožitek ze zábavy. Například jsou ostatní aplikace utlumeny, zvýší se výkon nebo se nabízí speciální funkce. Něco podobného bude zabudované přímo v čistém systému Android 12. Google uvedl, že tento režim bude dostupný pro některé mobily na trhu, které přijdou rovnou s touto verzí systému. Zřejmě se tedy nebude jednat o exkluzivní funkci pro Pixel smartphony.

Pixel 6 (Pro) bude nejodvážnější mobil od Googlu [aktualizováno]

Google zveřejnil některé dodatečné informace. Herní režim nebude jen dodatečné softwarové rozšíření, k dispozici bude také Game Mode API, tedy rozhraní pro vývojáře. Pokud si uživatel nastaví úsporný režim pro hraní her, což například bude obnášet snížení počtu snímků za sekundu, tak hra bude moci detekovat toto nastavení a přizpůsobit se. Samozřejmě by to mělo platit i v opačném nastavení. Již nyní se například chystají hry s optimalizací pro Game Mode API.

Â

Další novinka, která bude souviset s herním režimem v Androidu 12 bude navázaná na Obchod Play. Na mobilních telefonech s Androidem 12 totiž budete moci začít hrát hru před jejím kompletním nainstalování. Vzhledem k tomu, že dnešní hry spotřebují velké množství místa, rozhodně to ušetří čas. Například hra bude stažena jen z 15 %, ale již se vám nabídne k hraní. Tato funkcionalita je možná díky novému balíčkovacímu systému AAB, který se stává hlavním v Obchode Play a pro vývojáře.

Zdroj: 9to5google.com

reklama reklama