Dizo mobil v přípravě aneb když subznačka má subznačku

Zorientovat se v dnešní době na mobilním trhu není tak jednoduchá záležitost, jak by se mohlo zdát. Pokud jde o veterány mobilních telefonů, tak je to poměrně jednoduché. Například Samsung si stále drží svou strategii a ještě se nějak nepokusil o vytvoření vlastní subznačky. To ale není případ čínských společností.

Krásným příkladem je Oppo. Tato společnost spadá do portfolia BBK Electronics, kde mimo jiné najdeme ještě Vivo. Oppo před lety vytvořilo sérii mobilů Oppo Real, z čehož nakonec vznikla značka Realme. Ta nedávno uvedla svou první subznačku Dizo, přičemž se měla zaměřovat na AIoT (Artificial Intelligence of Things) produkty, přičemž jsme se zatím dočkali příslušenství pro mobily v podobě bezdrátových sluchátek. Nyní to ale vypadá, že Dizo nakonec vstoupí i na trh s mobilními telefony.

Dizo mobil nebude přejmenované zařízení od Realme

Subznačka Dizo zveřejnila na sociálních sítích obrázek, který evidentně zobrazuje zadní stranu mobilního telefonu s trochu větším modulem pro zadní foťák. Sice byste asi předpokládali, že by se mohlo jednat o smartphone, tak to asi nebude tento případ. Již dříve se podařilo v rámci certifikací objevit zařízení Dizo Star 500.

Pokud se informace potvrdí, první mobilní telefon od subznačky Dizo bude featurephone, tedy s tlačítky. Sice se spekuluje, že nabídne jen 2G konektivitu, ale to se ještě může změnit. Na značku, která se snaží prezentovat jako něco nového nebývalého by se jednalo o zvláštní krok. Na trhu by tak přibyl obyčejný mobil, ale možná překvapí cenou, použitými materiály nebo něčím jiným.

Aby Dizo vůbec nějak zaujalo novým mobilem, muselo by dojít na použití operačního systému KaiOS, který nabízí pokročilejší možnosti. Například disponuje aplikací WhatsApp, má Google aplikace a také služby. Očekáváme, že Dizo bude cílit prvně na indický trh, ale zde si vybudovala své postavení i značka Realme. Uvidíme, jestli z tohoto indického inkubátoru vzejde další rychle rostoucí firma.

