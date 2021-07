Android 12 dovoluje zrušení gesta pro asistenta

Zdroj: Dotekomanie.cz

Už to bude pár let, co Google ukázal mapu rozšiřování dostupnosti chytrého asistenta. Na ní byla i Česká republika. Do dnešního dne zde ale není dostupnost, přičemž původní Google Now byl zrušen. Sice mobil dokáže některé povely zpracovat, tak plnohodnotné nastavení asistenta u mobilu v českém nastavení skončí chybovou hláškou. Dotazovali jsme se českého zastoupení Googlu na tento problém, ale zatím nemáme k dispozici oficiální vyjádření (už je to několik měsíců).

Vypnutí gesta

Současná verze Androidu má k dispozici gesto pro aktivaci chytrého asistenta. Stačí z dolního pravého nebo levého rohu táhnout prstem do středu displeje a dojde k vyvolání asistenta. Bohužel nejde vypnout tato aktivace, ale to se mění u Androidu 12. Zde lze vypnout tento typ spuštění.

Novinka se ale trochu ukrývá v nastavení. Musíte v hlavní nabídce jít do sekce Systém, následně zvolit Gesta a zde pak jít do části Systémová navigace. Zde je nutné kliknout na ozubené kolečko. V této části pak můžete vypnout zmiňované gesto pro aktivaci asistenta. To se hodí zejména v případě, kdy často omylem aktivujete tuto funkcionalitu.

