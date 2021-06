Zdroj: Mobvoi

Společnost Mobvoi je poněkud známější díky svým cenově dostupným hodinkám se systémem Wear OS od Googlu. Velmi brzy se dočkáme nového modelu Ticwatch E3, což bude nástupce dva roky starého modelu Ticwatch E2.

Ticwatch E2 a S2 – druhá generace levnějších hodinek s Wear OS

Ticwatch E3

Tentokrát se o nových hodinkách dozvídáme díky kompletnějšímu videu. Jednoduše se podařilo získat nový model s kompletním balením. Jak je vidět, hodinky nabídnou poněkud střídmější design, ale to hlavní budou samotné specifikace.

Ticwatch E3 jsou poháněny Snapdragonem Wear 4100, což je v podstatě jeden z nejnovějších od společnosti Qualcomm. Kromě toho se lze těšit na měření srdečního tepu a okysličení krve. Samotné sklo je typu 2.5D, tedy je mírně zakřiveno do stran. Samozřejmě nebude chybět odolnost vůči vodě a prachu. Ticwatch E3 jsou dále vybaveny mikrofonem a reproduktorem.

 

K samotnému představení by mělo dojít ještě tento měsíc. Ostatně společnost láká na 16. června, kdy má představit něco nového. Vzhledem k tomu, že model Ticwatch E2 se nyní prodává za 160 eur, lze očekávat, že u Ticwatch E3 bude o něco vyšší, ale neměla by překročit částku 200 eur. Je ale otázkou, jestli nové hodinky mají nebo dostanou novou verzi Wear OS od Googlu, ale je to pravděpodobné.

Google představil nový Wear OS, přidává se Samsung

Zdroj: gizmochina.com



Domů » Články » Ticwatch E3 budou lákat na Snapdragon Wear 4100

reklama reklama