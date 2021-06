Zdroj: Umidigi

Společnost Umidigi rozšiřuje vlastní portfolio telefonů o nový přírůstek s názvem Power 5. Jak je dobrým zvykem u této řady, tak výrobce se do něj snažil dostat co největší článek baterie na maximálně dlouhou výdrž. Celkem dvě hardwarové konfigurace budou k dispozici od středy 16. června u čínských prodejců, ale rovněž počítají s expanzí do celého světa.

S minimem lákadel

Zařízení si vysloužilo 6,53palcový HD+ displej doplněný o standardní výřez ve tvaru padající kapky, kde zaujalo místo 8megapixelová selfie kamerka. Hlavní výkon dodává osmijádrový čip Helio G25 od MediaTeku, 3GB paměť RAM po boku 64GB úložiště. Náročnější uživatelé mohou ještě zvolit druhou verzi s 4GB pamětí RAM a 128GB úložištěm.

Zadní stranu okupují tři objektivy fotoaparátu (16 + 8 + 5 MPx), infračervený teploměr na měření teploty a především 6 150mAh článek baterie s rychlým 10W nabíjením. Boční část konstrukce zabírá snímač otisků prstů nebo uživatelsky přizpůsobitelné tlačítko. Dále lze vypíchnout USB typu C port, funkci dual-SIM a operační systém Android 11 bez jakékoliv nadstavby.

Vybírat můžete ze tří barev (modrá, šedá, zelená) a prodejní cena začíná u hranice 99,99 dolarů (tj. cca 2 087 Kč). Ke všemu vyšší konfiguraci si cení na 119,99 dolarů (tj. cca 2 504 Kč).

Zdroje: umidigi.com, gizmochina.com



Domů » Články » Android » Umidigi se pochlubilo modelem Power 5

reklama reklama