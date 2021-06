Do léta v kondici s pomocí chytrých zařízení [sponzorovaný článek]

Novoroční předsevzetí už dávno odvál jarní vítr, ale stoupající teploty na teploměru dávají jasně najevo, že léto se nezadržitelně blíží. Pokud jste se rozhodli, že letos v létě se už na koupališti nechcete schovávat v ručníku, máte napůl vyhráno! K pevné vůli, trpělivosti a odhodlání přikládáme pár chytrých pomocníků, kteří vám na vaší cestě můžou mnoho věcí usnadnit.

Základem každého hubnutí je kalorický deficit, tedy že výdej energie musí být vyšší než příjem. Dostat se do kalorického deficitu můžete snížením přijaté energie z jídla a pití, zvýšením vydané energie pohybem a sportem nebo v ideálním případě kombinací obojího. V každém případě je dobré alespoň orientačně znát hodnotu svého bazálního metabolismu, tj. množství energie, které vaše tělo potřebuje pro zachování základních životních funkcí a pod který by váš příjem neměl klesat ani v případě, že právě hubnete. Způsoby, jak si hlídat příjem a výdej jsou různé, můžete si vše poctivě zapisovat a hlídat, nebo se opřít o některé z našich produktů. Jaké kroky je třeba udělat a s čím vám můžou pomoci produkty iGET?

Zjištění přesných hodnot

Na začátku každého rozhodnutí při formování postavy (ať už chcete hubnout, tvarovat nebo nabírat svalovou hmotu) byste si měli stanovit reálné cíle, kterých chcete dosáhnout. Tyto cíle by měli zohledňovat nejen vaše pohlaví a věk, ale také aktuální kondici, pohybové a stravovací návyky nebo třeba procentuální množství tuku v těle. Pro zjištění všech důležitých hodnot vám skvěle poslouží některá z našich chytrých diagnostických vah iGET Body – B11, B14 nebo B15. Všechny naše váhy fungují na principu bioelektrické impendance, tedy že měří dané hodnoty přes několik bodů na vašich chodidlech (proto je třeba se vždy vážit naboso). Velmi malý elektrický signál se přes chodidla dostane do vašeho těla a dokáže změřit tukové zásoby v těle. Princip je prostý, tuková tkáň obsahuje oproti svalům více vody a díky tomu má tuková tkáň daleko větší odpor signálu než svaly. Váha dokáže vyhodnotit nejen poměr tuků a svalů v těle, ale díky pokročilým funkcím a výpočtům také množství zadržované vody, stav kostí nebo odhadnout metabolický věk*. Ten vám napoví, na kolik let se vaše tělo cítí a pokud je to výrazně více než říká váš občanský průkaz, je načase zbystřit. Užitečnou funkcí je pak především orientační odhad hodnoty již zmíněného bazálního metabolismu. Pokud se tedy chcete vydat cestou počítání kalorií, budete lépe vědět, od jakého množství kalorií na den se má váš jídelníček odvozovat.

Nastavení vašich cílů

Další užitečnou funkcí na vaší cestě bude samotná aplikace Megafit, ve které si lze nastavit vlastní cíl (typicky váhu) a která vám v přehledných grafech vyhodnotí změny v čase. Aplikaci oceníte především tehdy, když se samotná váha nehýbe směrem dolů, nebo se naopak po změně životního stylu posunula nahoru, což především ženy často vyděsí. Díky diagnostické váze a aplikaci však často můžete vidět, že se změnil právě poměr svalů a tuků. A jelikož svaly váží přibližně dvakrát tolik co tuk, může jeden kilogram nahoru klidně znamenat, že jste zhubli 2 kg tuku, ale přibrali 3 kg svalů, což vám běžná váha neukáže. V aplikaci uvidíte při každém vážení, jak se mění poměr jednotlivých prvků a podle toho rozhodnout, jestli jste svůj režim nastavili správně. Váha a tuky neklesají? Pak pravděpodobně nejste v kalorickém deficitu a je třeba upravit jídelníček nebo navýšit pohyb. Váha stojí a nehýbe se žádným směrem? Pak se zřejmě nacházíte na tzv. udržovacím příjmu a přijímáte stejné množství energie jako vydáváte. Váha i tuky klesají? Pak jste se dokázali přehoupnout do deficitu a váš výdej je vyšší než příjem.

Pravidelný pohyb

Samotná úprava stravovacích návyků však často nestačí, k jakékoliv změně postavy je třeba zařadit také pohyb. I když můžete hubnout jen pomocí stravy, pokud se nebudete pravidelně hýbat, bude vaše postava nezpevněná, kůže povadlá a hrozí vám více než jen estetické problémy. O pozitivním přínosu pohybu na zdraví a kondici byly vydány stovky publikací a není třeba jej zpochybňovat. Jak si však pohlídat, abyste se hýbali pravidelně a měli přehled o tom, kolik energie za den vydáte? Zkuste to pomocí chytrých hodinek iGET! V naší nabídce jsou modely pro zapálené sportovce i pro lidi, kteří s pohybem teprve začínají.

Pokud s pohybem a změnou životního stylu teprve začínáte, je dobré si hlídat počet kroků, které za den nachodíte. Trenéři i výživoví poradci se navíc shodují, že pro hubnutí je důležitý přirozený pohyb během celého dne, nikoliv jen doba, po kterou vědomě a aktivně sportujete. A znáte přirozenější způsob pohybu než právě chůzi? Denní minimum by mělo být 6.000 kroků, čím více, tím lépe. Chytré hodinky spočítají kroky za vás, změří vám k tomu i vzdálenost a spálené kalorie. Pokud si stanovíte jakýkoliv denní cíl, budete mít číslo navíc stále na očích a může vás snáz motivovat k tomu, abyste procházku ještě trochu protáhli. Jak se k cíli co nejsnáze přiblížit? Začněte nenápadně a postupně kroky navyšujte. Zaparkujte až na druhé straně parkoviště, vystupte o zastávku dříve, zapomeňte na výtah. Pokud je to možné, začněte chodit do práce nebo do školy pěšky, aspoň jednu cestu, druhou se svezte s kolegou nebo využijte hromadné dopravy. Zařaďte delší procházky do vašich víkendových programů a objevte zajímavá místa kolem vás. Na hodinkách a v aplikaci iGET GO / iGET FIT (podle typu hodinek) přitom sledujte, jak vám počet kroků postupně narůstá. Uvidíte, že i tak „obyčejná“ věc jako chůze vám bude prospívat jak po stránce fyzické, tak po té psychické.

Od pravidelné chůze je už jen kousek k běhání. Využijte třeba plán „Rozběhni se z chůze“ a nechte hodinky, ať vám s během pomůžou. Můžete na nich totiž sledovat svoji aktuální tepovou frekvenci a i díky ní poznat, zda běžíte správným tempem. Pokud jste pravidelným běžcem a chcete svoje aktivity rozšířit o jiný druh sportu, směle do toho! Například novinka mezi hodinkami iGET FIT F45 rozlišují 9 sportovních aktivit, kromě chůze a běhu například cyklistiku, jógu nebo posilování. Důležité je zvolit si takovou pohybovou aktivitu, která vás bude bavit a na kterou se časem začnete těšit, abyste u ní vydrželi co nejdéle. U všech hodinek je také možnost nastavení připomínky pohybu v případě, že převážnou část dne sedíte. Dle vámi zvoleného intervalu vás hodinky upozorní, že už příliš dlouho sedíte a měli byste se krátce protáhnout nebo projít. Pokud budete dlouhé sezení pravidelně prokládat jakýmkoliv kratším pohybem, zlepší se vám nejen nálada, ale i kognitivní funkce – dojde totiž k okysličení krve a díky lepšímu přenosu kyslíku se vám zvýší pozornost. Schválně si zkuste o přestávce vyjít ven z budovy, udělat pár dřepů nebo rychle vyběhnout schody a uvidíte, že po přestávce budete čilejší než po šálku kávy. Míru okysličení krve vám navíc dokáží změřit i hodinky FIT F45 a FIT F85, které tuto hodnotu pravidelně hlídají a dokáží vás upozornit na potenciální nebezpečí v případě, že hladina kyslíku klesá pod normální hladinu.

Kvalitní spánek a relaxace

Jedním z klíčových faktorů při formování postavy je také dostatečný, pravidelný a kvalitní spánek. To, zda byl váš spánek kvalitní, nezávisí jen na jeho délce, ale především na tom, kolika spánkovými fázemi jste prošli a jak dlouho jste v které fázi setrvali. Velmi zajímavou publikací na toto téma je např. kniha Proč spíme od M. Walkera . S vyhodnocením kvality spánku vám také mohou pomoci chytré hodinky. Stačí si je nechat přes noc na ruce a dlouhodobým sledováním můžete odhalit nešvary, které vedou k jeho snížené kvalitě. Základním pravidlem pro dlouhodobě kvalitní spánek je nastavení pravidelnosti ve smyslu „chodím spát ve stejnou dobu – vstávám ve stejnou dobu“. Za tímto účelem je dobré zamyslet se nad tím, zda se nevzdat víkendového „přispávání“, které vám ve výsledku režim rozhodí a tak je vlastně kontraproduktivní. Spánek si bohužel nemůžeme našetřit dopředu, stejně tak prospaným dnem nezachráníme probdělou noc. Na druhou stranu to znamená, že každý nový den je novou příležitostí a na zlepšení spánku můžete začít pracovat okamžitě. Pořádně před spaním vyvětrejte a snižte teplotu v ložnici, jezte naposled nejpozději dvě hodiny před tím, než jdete do postele a nevystavujte se modrému světlu z obrazovek telefonů, monitorů nebo televizí.

Myslete také na pravidelný odpočinek, který je nezbytný pro to, aby vaše tělo podávalo dobré výkony – a nejde jen o pořádný spánek. Zkuste si najít chvilky na odpočinek i během dne. Nevíte, jak na to? Na chytrých hodinkách si zapněte funkci Relaxace a postupujte podle pokynů. Jedná se o krátký časový úsek, během kterého se soustředíte na hluboké dýchání, čímž zklidníte svůj dech, tep i případné napětí. Odpočine si vaše tělo i hlava a vy se tak k rozpracovanému úkolu vrátíte v lepší formě. O tom, že byla relaxace dostatečná, se můžete přesvědčit za pomocí měření krevního tlaku. Ten se zvyšuje například ve chvílích rozčilení, stresu nebo nervozity a při zklidnění se vrací do normálních hodnot. Pokud zůstává tlak vysoký i po opakované relaxaci, je třeba tomu věnovat zvýšenou pozornost a zvážit konzultaci s lékařem. **

Závěr

Je očividné, že při formování postavy souvisí tzv. všechno se vším a výše uvedený výčet není konečný ani vyčerpávající. Přináší však užitečné tipy na činnosti a výrobky, které vám mohou pomoci svého vysněného cíle dosáhnout. Vždy dbejte na svoji individualitu, případná zdravotní omezení, zdravý selský rozum a hlavně myslete pozitivně. To, že jste dočetli až sem znamená, že vám vaše zdraví není jedno a to je základ úspěchu. Tak držíme palce!

*Naměřená hodnota bazálního metabolismu je pouze orientační. Přesných hodnot lze dosáhnout pouze za pomoci vysoce kvalifikovaných metod prováděných proškolenými lékaři.

** Jestliže jsou naměřené hodnoty dlouhodobě nad průměrem pro váš věk a pohlaví, kontaktujte svého ošetřujícího lékaře.



