Nejasná budoucnost aktualizací na Wear OS 3.0 od Googlu

Google letos na vývojářské konferenci Google I/O poměrně překvapil ohledně operačního systému Wear OS pro hodinky. Dočkali jsme se oznámení, že se společnost Samsung přímo zapojuje do vývoje. V tuto chvíli není ale jasné, jestli se nového systému dočkají majitelé stávajících hodinek.

Google představil nový Wear OS, přidává se Samsung

Wear OS 3.0

Má se jednat dle dostupných informací o značnou změnu v rámci celé platformy. Je celkem jasné, že po oficiálním vydání dojde k představení nových modelů, které se budou chlubit Wear OS 3.0, ale jaká je budoucnost stávajících modelů, nebylo řečeno.

Například společnost Fossil uvedla, že neplánuje aktualizovat své stávající modely. Nyní ale máme trochu bližší představu, které modely nedostanou Wear OS 3.0. Zástupce společnosti Qualcomm uvedl, že hodinky s procesory Snapdragon Wear 3100, 4100 a 4100+ je možné aktualizovat na Wear OS 3.0

Zde je ale háček. Že dané procesory zvládnou nový systém ještě neznamená, že dostanou aktualizaci. Zde bude záležet jen na výrobcích, jak se budou snažit a jestli hodlají investovat do celého aktualizačního procesu. V tuto chvíli nelze jednoduše konstatovat, jestli by dostanete aktualizaci. Pokud máte starší procesor ve svých hodinkách, asi nemusíte očekávat Wear OS 3.0. Nepředpokládáme, že by se objevila pozitivní zpráva u hodinek s procesory od Mediateku.

