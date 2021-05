Zdroj: Dotekomanie.cz

Už roky jde pozorovat, že jednotlivé společnosti si vypůjčují od konkurence nejrůznější funkce, vychytávky, případně designové prvky. Tentokrát zde máme novinku, u které se nechal Google inspirovat u iOS od Applu, byť ne tak úplně, jak by se mohlo myslet.

Indikace instalace

Google v tuto chvíli testuje indikaci samotného stažení a instalace aplikace. Do této chvíle se ikona na ploše zobrazí až po nainstalování. Tento proces může zabrat nějaký čas a ikona se pak objeví, až je vše hotovo. Tento stav by se mohl změnit do podoby, že se ikona ihned objeví, jak jen kliknete na nainstalování aplikace.

Následně jde u ní vidět, co se aktuálně děje. V první fázi se zobrazí text stahování a pak čekání, což asi znamená samotnou instalaci. Navíc je ikona aplikace zešedlá a kolem ní se plní rámeček podle aktuálního stavu. Uživatel by tak nemusel čekat a mohl by například ikonu přesunout.

Pokud jste někdy přecházeli na nový mobil, tak jste si možná všimli, že zešedlé ikony se používání při jejich instalaci do zařízení, respektive při obnovování osobního nastavení mobilu. Google zřejmě takto přinese podobný styl doplněný o další informace do všech zařízení. Zatím se novinka teprve testuje na omezením množství uživatelů a není jasné, kdy a jestli se dostane mezi všechny.

Zdroj: androidpolice.com



Domů » Články » Android si vypůjčí jednu funkci z iOS, půjde o instalaci aplikací

reklama reklama