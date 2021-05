vivo X60 Pro přichází na český trh, můžete si o něj také zasoutěžit

Zdroj: vivo

Čínské vivo na našem trhu působí již nějakou dobu, avšak prozatím pouze s modely střední a nižší střední třídy. Nyní ale společnost oznámila příchod top modelu vivo X60 Pro, který kromě skvělé výbavy nabízí také fotoaparát s gimbalovou stabilizací. Již při příchodu na trh se vivo chlubilo partnerstvím s organizací UEFA pro evropské šampionáty EURO 2020 a EURO 2024. Z tohoto partnerství nyní vzniká soutěž, ve které si můžete zasoutěžit o Golden Tickety a také novinku vivo X60 Pro.

Společnost vivo představila novinky X60 a X60 Pro již koncem loňského roku, jednalo se ale o verze určené pouze pro Čínu. Letos v březnu jsme se pak dočkali také globálního představení těchto novinek, které se liší pouze použitým procesorem. Namísto Exynos 1080 od Samsungu se tak můžeme těšit na Snapdragon 870 od Qualcommu.

Zachován zůstává také zakřivený displej o velikosti 6,56 palců s FullHD+ rozlišením, 120 Hz a HDR10+, až 12GB operační paměť a 256 GB úložného prostoru. Podpora 5G je pak samozřejmostí díky použitému procesoru. Specialitou jsou všal fotoaparáty, zejména pak ten hlavní, který nabízí optickou stabilizaci pomocí gimbal technologie, dále záda okupuje ultraširokoúhlý snímač s rozlišením 13 MPx a úhlem záběru 120° a 13MPx objektiv pro zoom. Výrobce také slibuje 3 roky aktualizací Androidu a bezpečnostních záplat.

Předpokládaný prodej smartphonu bude zahájen 10. června, cenovka je bohužel prozatím neznámá.

Co pro vás znamená fotbal?

Co pro vás znamená fotbal? Tak zní název soutěže, ve které můžete kromě smartphonu vyhrát také Golden Tickety, díky kterým máte vstup zdarma na veškeré zápasy vašeho týmu. Soutěž probíhá na oficiálním instagramovém účtu českého zastoupení vivo a podmínky jsou velmi jednoduché. Stačí jen napsat, co pro vás fotbal znamená a zapojíte se tak do soutěže a velmi lákavé ceny. K samotné soutěži vyzývá a fanoušky podporuje česká fotbalová legenda Vladimír Šmicer.

Soutěž probíhá od 19. května do 1. června, poté bude vylosován šťastný výherce. Zapojit se můžete pod tímto příspěvkem.

Zdroj: Tisková zpráva



