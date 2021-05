WhatsApp má nové datum pro odsouhlasení podmínek

Zdroj: Dotekomanie.cz

WhatsApp chtěl aktualizovat podmínky, přičemž si společnost asi myslela, že budou přijaty bez mrknutí oka. V EU nové podmínky nepřináší tolik kontroverzní změny jako v jiných zemích. Nevůle uživatelů nakonec způsobila nejeden odklad nových podmínek a dokonce došlo ke změně toho, co se stane, pokud je nepřijmete.

WhatsApp má kvůli novým podmínkám problém v Německu, případ bude řešit EU

Nové datum?

Původně uživatelé měli přijmout nové podmínky do 15. května, jinak by došlo k omezení jejich účtů. Nakonec se tak nestalo a všichni mohou nadále používat WhatsApp bez větších komplikací. Společnost ale uvedla, že po nějakém čase ale začne s omezováním funkcionality, dokud uživatel nepřijme nové podmínky.

Bohužel nebylo řečeno nic konkrétního, do kdy budou muset uživatelé přijmout podmínky, a to ani v zemích EU. Ukazuje se ale, že bylo stanoveno nové datum. Někteří uživatelé zaznamenali, že budou muset odsouhlasit podmínky do 19. června. Pak asi začne postupné omezování služby jako takové.

Zjevně tyto změny budou WhatsApp trápit ještě dlouho a mohou vyústit k menšímu odlivu uživatelů, respektive jejich aktivit, když nepřijmou podmínky. I tak asi nelze očekávat, že by služba nějak moc strádala. Sice neroste jako v letech minulých, i tak je více nových uživatelů než u alternativních konkurenčních služeb Signal a Telegram.

WhatsApp stále roste a překonává Signal a Telegram

Zdroj: wabetainfo.com

reklama reklama