Bose produkty na Smarty s 10% slevou [sponzorovaný článek]

Značka Bose je známá pro mistrovskou práci na svých reproduktorech i sluchátkách. Každý hudební nadšenec ocení skvělý zvuk i kvalitní zpracování. V obchodě Smarty si můžete vybrat svůj nový reproduktor nebo sluchátka a využít jedinečné slevy 10 %. Stačí použít kód BOSE10. 10% akce však platí jen do 23.5.2021.

Smarty: Bose QuietComfort 35 II

Společnost Bose je známá výrobou a distribucí sluchátek všeho druhu, od klasických přes bezdrátová až po kompletní sety. Mezi známe modely od této společnosti patří i sluchátka QuietComfort 35 II, které nabízí kvalitní potlačení okolního hluku, výdrž na baterii až 20 hodin či komfortní poslech hudby.

Oproti prvnímu modelu disponují Google asistentem, který vám umožní přehrávat hudbu, přijímat textové zprávy, diktovat odpovědi atd. bez jediného pohledu na displej telefonu. Sluchátka perfektně potlačují okolní hluk, mikrofon blokuje šum pro srozumitelnou komunikaci a ovládání na konstrukci nabídne snadné přepínání skladeb či úpravu hlasitosti.

Čelenka na hlavovém mostu je přizpůsobena každodennímu nošení, proto je po nasazení měkká a velice pohodlná. Potahový materiál byl vytvořen z Alcantary, který používají prestižní společnosti při výrobě svých luxusních výrobků. Ušní polštáře ze syntetické kůže obsahují silikonovou výplň, aby co nejlépe izolovaly. Pokud si rádi dopřejete poslech hudby na maximální hlasitost, výsledkem vám bude neuvěřitelný zvuk, jenž se razantně odlišuje od ostatních sluchátek.

Bose QuietComfort 35 II můžete v rámci akce zakoupit jen za 5 890 Kč (původní cena 9 490 Kč). Při nákupu zadejte kód BOSE10 a získáte 10% slevu. Stačí přejít na odkaz ZDE.

Bose SoundLink Revolve

Konkrétně model Revolve disponuje skvělým 360stpuňovým zvukem. Taktéž nabízí ochranu proti vodě s certifikací IPX4. Baterie na jedno nabití v tomto případě vydrží skvělých 12 hodin, což je na tak silný výkon skvělé číslo. Akumulátor pak dobijete jednoduše pomocí micro USB konektorem. Svou velikostí a váhou 660 gramů se stává skvělým společníkem ven, domů i do kanceláře.

Hlavní chloubou reproduktoru je samozřejmě atraktivní 360stupňový zvuk. Pokud jej tedy umístíte doprostřed místnosti, v každém koutu bytu bude slyšet stejně kvalitní zvuk. Akustická kvalita je naprosto úžasná, neboť zařízení dokáže nasimulovat zvuk domácího kina. Uvnitř konstrukce jsou umístěny high-end technologie, včetně vysoce účinného převodníku, duálních pasivních radiátorů a všesměrových akustických deflektorů.

Pokud vás tento reproduktor zaujal, můžete si jej zakoupit v obchodě smarty.cz za 5 490 Kč. Při nákupu zadejte kód BOSE10 a získáte 10% slevu. Kupujte ZDE

Bose SoundSport Free

Jestliže rádi sportujete, máme pro vás tip na skvělá bezdrátová sluchátka. Jedná se o model Bose SoundSport Free, která byla vytvořena špičkovými odborníky pro všechny sportovní nadšence. Vybavena jsou nejen kvalitním zvukem, ale také pětihodinovou výdrží na jedno nabití. Dále nabízí pohodlné a stabilní zpracování, takže se vám během běhání nestane, že by vám jednotlivé špunty vypadly z uší.

K dispozici je samozřejmě také speciální dobíjecí pouzdro, které výdrž baterie prodlouží o dalších 10 hodin – kromě toho podporuje i bezdrátová nabíjení. Výrobce do sluchátek umístil i funkci rychlého nabíjení, takže za pouhých 15 minut dostanete dalších 45 minut k poslechu hudby. Pokud by se vám nedej bože během sportovních aktivit stalo, že by vám zavolal nadřízený, je zde připravena dvojice mikrofonů zajišťující čistý přenos hlasu i v rušivých podmínkách.

Nejzajímavější je ale přítomnost certifikace IPX4, která zaručuje odolnost vůči prachu a vodě / potu. To ale neznamená, že se s nimi můžete potápět, to rozhodně ne. Pokud vás tato sluchátka zaujala, můžete si je zakoupit v obchodě smarty.cz za 3 990 Kč. Při nákupu zadejte kód BOSE10 a získáte 10% slevu. Kupujte ZDE



