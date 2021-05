WhatsApp má kvůli novým podmínkám problém v Německu, případ bude řešit EU

Nové zásady ochrany osobních údajů služby WhatsApp, které by Facebooku umožnily agregovat mnohem více dat o uživatelích, mají vstoupit v platnost 15. května 2021. Změny se odehrají po celém světě, kromě Německa. Právě Německo od poloviny dubna studuje nové zásady ochrany osobních údajů a regulační orgán se nakonec rozhodl prosadit zákaz revize pomocí postupů zavedených s evropským GDPR (General Data Protection Regulation).

WhatsApp nebude dočasně pozastavovat účty v případě nepřijetí nových podmínek používání

Zákaz konkrétně prosadil hamburský komisař pro ochranu údajů a svobodu informací Johannes Casper. Ten ve svém prohlášení uvedl, že „ustanovení o přenosu dat jsou rozptýlena na různých úrovních politiky ochrany osobních údajů, jsou nejasná a těžko rozlišitelná v jejich evropské a mezinárodní verze. Obsah je zavádějící a vykazuje značné rozpory. Ani po důkladné analýze není jasné, jaké důsledky má schválení pro uživatele. Souhlas navíc není dán svobodně, protože WhatsApp požaduje přijetí nových ustanovení jako podmínku pro pokračující využívání služby.“

Nouzový postup, který byl použit k pozastavení zákazu, je účinný pouze po dobu tří měsíců. Hamburský komisař se proto nyní snaží předložit případ Evropskému výboru pro ochranu údajů, což by mohlo vést k právně závaznému rozhodnutí na evropské úrovni. Je dokonce možné, že Facebook může být nucen přehodnotit svou politiku na mezinárodní úrovni.

Zdroj: androidpolice.com

