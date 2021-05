Redmi Note 10 Pro 5G je další novinka v řadě

Redmi Note 10 Pro 5G; Zdroj: Redmi

V tomto roce jsme se dočkali několika novinek od Redmi. V první řadě jsme zde měli Note 10, Note 10 Pro a Note 10 Pro Max. Pak jsme se dočkali rozšíření o 10S, 10 5G a 10 Pro. Dnes zde máme Redmi Note 10 Pro 5G, což může některé zmást, když je na trhu Redmi Note 10 Pro, ale ten nabízí odlišné specifikace a podporu jen 4G.

Nejen 5G

Samozřejmě podle názvu by se dalo říci, že došlo k rozšíření o podporu pro sítě páté generace, ale změn je zde několik. V první řadě došlo na výměnu panelu za LCD typ, i tak došlo k zachování 120Hz frekvence a rozlišení Full HD. Dále Redmi Note 10 Pro 5G nabízí procesor Dimensity 1100 s přímou podporou 5G sítí.

Zadní sestava foťáků prošla obměnou a hlavní senzor má 64MPx rozlišení. Samozřejmostí je ultra širokoúhlý foťák a jeden pro makro snímky. Baterie stále nabízí 5000mAh kapacitu, ale došlo k navýšení rychlosti nabíjení. Nově lze využít až 67W technologii. Co se týče funkcí a bonusů navíc, tak se nabízí vylepšené audio včele se stereo reproduktory.

Dokonce zde najdeme zvýšenou odolnost vůči vodě a prachu. Za zmínku také stojí ochrana displeje, kde Redmi použilo nejnovější sklo Victus od společnosti Corning.

Specifikace Redmi Note 10 Pro 5G

displej: 6,6 palců, 2400×1080 pixelů (Full HD+), LCD, 20:9, HDR10+, 120Hz, Corning Gorilla Glass Victus

procesor: Dimensity 1100

verze: 6GB / 8GB LPDDR4x RAM + 128GB (UFS 3.1) 8GB LPDDR4x RAM + 256GB (UFS 3.1)

Android 11 + MIUI 12.5

Dual SIM (nano + nano)

Foťáky: zadní – 64 MPx, f/1.79 8 MPx, 119°, f/2.3 2 MPx, 4cm makro, f/2.4 přední – 16 MPx

čtečka otisků prstů, IR sensor

USB Type-C audio, Stereo, Dolby Atmos, Hi-Res Audio, Sound by JBL Audio

IP53

rozměry: 163,3 x 75,9 × 8,9 mm, 193 gramů

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax, Bluetooth 5.2,GPS/GLONASS, USB Type-C, NFC 3.0

baterie: 5000 mAh + 67W

Základní model Redmi Note 10 Pro 5G má nastavenou cenu na 1499 juanů, což je v přepočtu přibližně 4 870 Kč. Pokud se novinka dostane do Česka, mohla by cena startovat na 6 300 Kč, což by nebylo špatné vzhledem k výbavě a možnostem při takové konfiguraci.

