iPod Touch by mohl dorazit v aktualizované podobě

iPod Touch a vlastně i celý zbytek rodiny iPodů upadly do neznáma. Poslední iPod Touch byl představen před dvěma lety a od té doby se na tuto produktovou kategorii spíše práší. Upřímně jsem byl přesvědčen o tom, že Apple už na iPod úplně zapomene a nové generace se nedočkáme. Proto mě lehce zaskočily zahraniční zprávy, dle kterých by se zařízení mohlo vrátit, snad i s vylepšeným hardwarem?

MacRumors ocitoval Steve Mosera, který často přispívá svým obsahem, který se domnívá, že iPod Touch by mohl být v průběhu letošního podzimu aktualizován. Samotný leaker nám poskytl také detailnější pohled na novou generaci.

Stojí za zmínku, že už 23. října 2021 uplyne 20 let od uvedení prvního iPodu, takže Apple určitě představí něco speciálnějšího. Jelikož ale Apple Music získá bezztrátovou zvukovou podporu, může nový iPod dorazit s 3,5mm jack konektorem ve spojení s dobrým DAC (digitálně-analogový převodník) poskytnout skvělý zvukový poslech.

Některá média informují také o novém designu. Konkrétnější informace ale prozatím nemáme. Budeme si tedy muset ještě chvíli počkat. Jak bude čas plynout, objeví se také podrobnější zprávy.

