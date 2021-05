PanzerGlass: Otestovali jsme antibakteriální sklo a kryt [recenze]

PanzerGlass má ve svém produktovém portfoliu opravdu řadu kvalitních ochranných skel pro mobilní telefony. Osobně řadím tohoto výrobce mezi nejlepší dodavatele ochrany, alespoň v oblasti mobilních telefonů. Byl jsem rád, že nám do redakce dorazily dva nové kousky – PanzerGlass Antibacterial a kryt ClearCase.

Obecně řečeno, drop testy nejsou příliš spolehlivé nebo vědecké. Každý pád z výšky je v podstatě jedinečný z množství úhlové hybnosti. Rozhodli jsme se v tomto testování vystavit ochranné sklo běžnému používání, nikoliv pádům z výšky. Jak tedy PanzerGlass Antibacterial dopadl v našem dlouhodobém testu?

Začátkem podotknu, že jde o ochranné sklo s odolností 9H. Toto označení garantuje tvrdost odpovídající safíru. Neměli byste tedy sklo jednoduše poškrábat, museli byste se opravdu snažit, aby na materiálu vznikl nějaký šrám. Troufám si ale říci, že není ani tak důležité, zda budete mít sklo poškrábané, nebo ne. Jde hlavně o to, aby byl chráněn displej telefonu i za cenu, že po čase ochranné sklíčko vyměníte.

Tloušťka skla je standardních 0,4 mm. Za mě naprosto ideální tloušťka, v praxi jsem sklo na displeji vůbec necítil. Zajímavostí je, že PanzerGlass v tomto případě použil vrstvu Dimethyloctadecylu, která zničí až 99 % všech bakterií. Osobně z tohoto čísla nejsem příliš odvařený, nejsem schopen poznat, zda sklo skutečně bakterie odstraní. Tvrdím tedy, že se sklo snaží bakterie co nejvíce eliminovat. To je dle mého názoru nejvýstižnější označení.

Výrobci se ale povedlo nabídnout nejen klasickou ochranu displeje, ale také eliminaci bakterií, se kterými denně přijdete do kontaktu. Bohužel výrobce nikde neuvádí, jak dlouho je tato vrstva účinná. Věřím ale, že prvních několik měsíců ano.

Levná ochranná skla jsou fajn, protože jsou levná. Samozřejmě kvalita a pocit z používání jde úplně stranou. Co se mi ale velmi líbilo u PanzerGlassu, je proces aplikace skla. Snad nikdy se mi nepovedlo, že bych tak jednoduše a rychle sklo nalepil – navíc bez bublinek. V balení najdete čistící ubrousek, který je napuštěn roztokem. Před aplikací skla displej telefonu hadříkem otřete, odstraníte tím mastnotu a špínu. Pokud vám na displeji i přesto zůstanou zbytky prachu, použijte nálepku Dust Remover, která je taktéž součástí balení.

V minulosti se mi u různých skel stalo, že po pár dnech byly pod sklem malé bublinky. Za to může nekvalitní lepidlo, kterým se sklo k displeji „přicucne“. Ani po měsíci používání se žádné bublinky neobjevily. Ze začátku jsem lehce válčil s prachem, který se držel okolo skla. Ale to je několik dní po aplikaci normální jev. Důležité je, že se špína a další nečistoty nedostaly pod sklo. Opět protože bylo použito dobré lepidlo.

Zaujalo mě, že sklo je opravdu hladké. Měl jsem z používání stejný pocit, jako kdybych bříšky prstů jezdil po originálním displeji. Moc příjemné. To je mimochodem obrovský rozdíl oproti levným sklům, která nepůsobí tak dobrým dojmem z používání. Nezaregistroval jsem ani zkreslení barev nebo zhoršení Face ID technologie.

Pokud jste si například zakoupili nový iPhone 12, mohu s plným přesvědčením sklo PanzerGlass Antibacterial doporučit. Jednoduchá aplikace a spolehlivá ochrana pro vaše nové zařízení.

PanzerGlass má ve svém produktovém katalogu s označením Antibacterial ještě jeden kousek. Je jím ClearCase, a jak název napovídá, jedná se o obal pro mobilní telefon. Ten se ale skládá z ochranného skla, který kryje zadní část telefonu. I v tomto případě zde máme odolnost 9H. Po stranách je pevný gumový plast, díky kterému se kryt s telefonem opravdu dobře drží, ale hlavně dobře chrání. Opravdu musím vyzdvihnout, že ani po delším používání obal neklouže.

Kryt je vybaven antibakteriální vrstvou, která taktéž eliminuje bakterie. Ochranné sklo PanzerGlass Antibacterial s ClearCasem mi zní opravdu dobře. Co mi ale u krytu zprvu vadilo, byla tlačítka. Sice je kryt opravdu dobře chrání, zato jdou hůře stisknout. Což není první dny vůbec příjemné.

Na druhou stranu alespoň dramaticky nečouhají z krytu. Další negativní vlastnost vnímám otisky prstů, které se na zadní straně jen hemží. To ale pro změnu kompenzuje původní design, který přes průhledné sklo bude zachován. Celkově nemám co ke krytu více říct. Troufám si říci, že jde o zajímavý kompromis mezi odolností a designem.

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!