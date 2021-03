Redmi představilo Note 10, Note 10 Pro a Note 10 Pro Max

Redmi Note 10 Pro/Redmi Note 10 Pro Max; Zdroj: Redmi via fonearena.com

Nějakou dobu se spekulovalo, že by nadcházející řada Redmi Note mohla přijít se zajímavou změnou, která by se měla týkat displejů. Dnes jsme se dočkali oficiálního představení a máme zde tři mobily, které nabízí AMOLED technologii u zobrazovacích panelů. To asi potěší případné zájemce.

Tři novinky, tři podobné modely

Redmi sice uvedlo tři modely Note 10, Note 10 Pro a Note 10 Pro Max, ale ve skutečnosti jsou si dosti podobné, byť se samozřejmě liší ve specifikacích. U všech najdeme AMOLED panel, baterii s kapacitou 5000 mAh a rychlé nabíjení s využitím 33W technologie. Čtečky otisků prstů jsou umístěny na stranách mobilů a u všech najdeme stereo reproduktory. Bonusem navíc je certifikace IP52, takže déšť by neměl vadit.

Zadní sestava foťáků se u všech novinek liší. Základní model má jako hlavní 48MPx senzor, Redmi Note 10 Pro pak nabízí 64MPx snímač a verze Max disponuje 108MPx foťákem. U všech modelů jsou pak k dispozici snímače pro hloubku ostrosti a makro snímky. Přední foťáky jsou umístěny v malém otvoru v displeji, kde základní model nabízí 13MPx snímač, zbylé dva mají 16MPx.

Redmi Note 10 Pro a Redmi Note 10 Pro Max se liší jen použitým hlavním foťákem na zadní straně. Jinak oproti Redmi Note 10 mají lepší displej se 120Hz obnovovací frekvencí, podporou HDR10 a také bylo použito lepší ochranné sklo. Jsou vybaveny procesorem Snapdragon 732G, což je další skok oproti Snapdragonu 678.

Specifikace Redmi Note 10

displej: 6,43 palců, 1080 × 2400 pixelů (Full HD+), 20:9, AMOLED, Corning Gorilla Glass 3

procesor: Snapdragon 678

verze: 4GB LPDDR4X RAM + 64GB (UFS 2.2) 6GB LPDDR4X RAM + 128GB (UFS 2.2)

Android 11 + MIUI 12

Dual SIM (nano + nano + microSD)

Foťáky: zadní – 48 MPx 8 MPx, 118° 2 MPx, hloubka ostrosti 2 MPx, makro přední – 13 MPx

čtečka otisků prstů na straně, infra senzor

3.5mm audio jack, Hi-Res audio, stereo reproduktory

IP52

rozměry: 160,46 × 74,5 × 8,3 mm, 178,8 gramů

Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.0, GPS, USB Type-C

baterie: 5000 mAh + 33W

Specifikace Redmi Note 10 Pro

displej: 6,67 palců, 1080 × 2400 pixelů (Full HD+), 20:9, AMOLED, 120Hz, HDR10+, Corning Gorilla Glass 5

procesor: Snapdragon 732G

verze: 6GB LPDDR4X RAM + 64GB (UFS 2.2) 6GB / 8GB LPDDR4X RAM + 128GB (UFS 2.2)

Android 11 + MIUI 12

Dual SIM (nano + nano + microSD)

Redmi Note 10 Pro

Foťáky: přední – 64 MPx 8 MPx, 120° 2 MPx, hloubka ostrosti 5 MPx, makro přední – 16 MPx

čtečka otisků prstů na straně, infea senzor

3.5mm audio jack, stereo reproduktory, Hi-Res audio

IP52

rozměry: 164,5 × 76,15 × 8,1mm, 192 gramů

Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz, Bluetooth 5, GPS/GLONASS/Beidou, USB Type-C

baterie: 5020 mAh + 33W

Specifikace Redmi Note 10 Pro Max

displej: 6,67 palců, 1080 × 2400 pixelů (Full HD+), 20:9, AMOLED, 120Hz, HDR10+, Corning Gorilla Glass 5

procesor: Snapdragon 732G

verze: 6GB LPDDR4X RAM + 64GB (UFS 2.2) 6GB / 8GB LPDDR4X RAM + 128GB (UFS 2.2)

Android 11 + MIUI 12

Dual SIM (nano + nano + microSD)

Foťáky: zadní – 108 MPx 8 MPx, 120° 2 MPx, hloubka ostrosti 5 MPx, makro přední – 16 MPx

čtečka otisků prstů na straně, infea senzor

3.5mm audio jack, stereo reproduktory, Hi-Res audio

IP52

rozměry: 164,5 × 76,15 × 8,1mm, 192 gramů

Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz, Bluetooth 5, GPS/GLONASS/Beidou, USB Type-C

baterie: 5020 mAh + 33W

V tuto chvíli známe jen indické ceny. Dle nich je nejlevnější samozřejmě Redmi Note 10. V přepočtu vychází přibližně kolem 3 600 Kč, což je cena za základní model. Redmi Note 10 Pro startuje v přepočtu na 4 800 Kč a verze Max je k dispozici od cca 5 700 Kč. Nyní si musíme počkat na oficiální ceny a dostupnost v Evropě, případně v Česku.

