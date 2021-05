Google Chrome pro iOS nově nabízí widgety

Google se opět zaměřil na mobilní platformu iOS. Tentokrát potěšil příznivce webového prohlížeče Google Chrome, který dozrál několika změn. Ty se odehrály nejen na iOS, ale také iPadOS. Dočkali jsme se možnosti přidat na domovskou obrazovku widgety. Dále přibyla možnost úpravy uživatelského jména a hesel z aplikace a došlo také na opravy chyb.

Pokud používáte Chrome na jiném zařízení, například na počítači, funkčností se na iPhonu nebo iPadu příliš neliší. Google neustále své iOS aplikace aktualizuje a vylepšuje. Například Dokumenty Google získaly podporu pro multitasking s rozdělenou obrazovkou na iPadu.

Widgety jsou dalším příkladem, jak chce Google nabídnout uživatelům co nejvíce komfortu. I přesto si musím rýpnout, protože na tuto konkrétní podporu jsme čekali dlouhých osm měsíců. To je dle mého opravdu dlouhá doba.

Nicméně, používání nové funkce je opravdu jednoduché. Na svém zařízení se systémem iOS 14 / iPadOS 14 podržte prst na domovské obrazovce po dobu tří sekund a poté, co se ikony „zavrtí“, klepněte na ikonu „přidat“. Následně by v okně pro widgety měla být sekce Google Chrome, která nabízí tři varianty widgetu:

Widget můžete přetáhnout kamkoli na domovskou obrazovku iPhonu nebo do sekce ve sloupci widgetů na iPadu.

