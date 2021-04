Zdroj: Xiaomi

Xiaomi je na trhu s mobilními telefony již delší dobu, přičemž mnozí si společnost spojují s cenově dostupnými a dobře vybavenými smartphony. Ostatně ještě donedávna firma měla nastavenou horní hranici na marži u smartphonů, ale ta byla zrušena přibližně ve stejné době, kdy došlo k osamostatnění řady mobilů Redmi. V minulém týdnu se Xiaomi pochlubilo, že chce vstoupit na trh s elektrickými auty, ale jak se ukazuje, nejsou to jediné výrazné investice.

Xiaomi a vlastní čipy?

Xiaomi se pokusilo o vytvoření vlastních procesorů. Nakonec vnukl jen jeden model Surge S1. Psal se rok 2017 a novinka nedokázala konkurovat jiným procesorům ve stejné třídě. Spekulovalo se o příchodu druhé generace, ale dle dostupných informací byl projekt zrušen.

Letos jsme se dočkali Surge C1, což není samostatný procesor. Tento čip se stará o zpracování obrazu a slouží jako koprocesor pro foťáky u prvního ohebného mobilu od Xiaomi. Dle společnosti se jedná o první čip z mnoha, které jsou nyní v plánu. Není jasné, jestli se v dohledné době dočkáme samostatného procesoru, nebo se společnost bude soustřeďovat na ostatní čipy, aspoň po nějakou dobu.

Také jsme se dozvěděli, že Xiaomi vstupuje do kategorie elektrických aut, kde bude potřebovat více čipů, zejména s vlastním designem. Dle Nikkei Asia zainvestovalo Xiaomi za poslední dva roky do 34 společností zabývajících se výrobou a vývojem čipů. Investice jsou ale větší a čínský gigant investoval ještě do dalších 20 firem, které se přímo nezabývají vývojem čipů. Jen pro srovnání, Huawei učinilo investice přibližně do 20 firem kolem čipů.

Xiaomi je tak pomalinku na cestě mezi ještě významnější hráče na trhu a možná se tak klube konkurence pro Samsung, Qualcomm a jiné firmy v oblasti polovodičových součástek. Zřejmě se Xiaomi poučilo ze selhání kolem Surge S1 a také má na všem podíl aktuální situace Huawei.

Zdroje: gizmochina.com, asia.nikkei.com



Domů » Články » Xiaomi investuje do vývoje čipů, chce být nezávislou společností

reklama reklama