Samsung připravuje novinku Galaxy Tab A7 Lite

Na širokou veřejnost právě unikají nové informace kolem připravovaného tabletu s názvem Galaxy Tab A7 Lite od společnosti Samsung, který bychom mohli poprvé poznat během měsíce června. Za únikem tentokrát stojí známý Evan Blass a ten kromě obrázku prozradil také první prvky ze seznamu specifikací. Jihokorejský gigant samozřejmě nezvolí nijak nadstandardní výbavu.

Žádná hitparáda

V přední části můžeme vyhlížet 8,4palcový displej založený na technologii IPS LCD. U něj přesné rozlišení ještě neznáme, ale k Full HD se pravděpodobně nepřiblíží. Vnitřní šasi vyplní osmijádrový čipset Helio P22T od MediaTeku a 3GB operační paměť RAM, které by slušelo alespoň 64GB interní úložiště podporující paměťové microSD karty. Článek baterie s kapacitou 5 100 mAh navíc doplní základní technologie rychlého 15W nabíjení.

Zveřejněný snímek dále odhaluje z každé strany jednu neupřesněnou kamerku a fyzická tlačítka soustředěná do jedné z bočních částí zařízení. Výbavu prozatímně uzavírá USB port typu C nebo funkce Bluetooth ve verzi 5.0 díky získané certifikaci u Bluetooth SIG. Při oficiálním představení v červnu by jej měl doprovázet druhý zástupce v podobě tabletu Galaxy Tab S7 Lite, u něhož najdete o něco lepší výbavu.

