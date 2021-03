Zdroj: Gizmochina.com

Fanoušci skládacích zařízení, zejména pak smartphonů mohou jásat. Vertu, značka známá díky svým exklusivně zpracovaným a také naceněným telefonům, v Číně představila nový ohebný smartphone. Při bližším pohledu ale zjistíme, že se úplně tak o novinku nejedná.

Bývalí zaměstnanci Vertu zakládají novou značku

Royole Flexpai 2 v novém kabátě

I přes to, že Vertu uvedlo Ayxsta Fold 5G jako novinku, jedná se pouze o upravený Royole Flexpai 2 představený v září roku 2020. Hlavní změny se tak odehrály zejména na povrchu, Ayxsta Fold 5G se totiž chlubí zády potažené kůží a matnou úpravu skleněných částí. Změny se dočkal také operační systém, potažmo jeho grafická nadstavba. Namísto WaterOS 2.0 v Royole Fleypai 2 zde máme vlastní nadstavbu od Vertu postavenou na Androidu 10.

Použitý hardware tohoto luxusního zařízení ale zůstal zcela identický. Počítat tak můžeme se Snapdragonem 865, 8GB operační pamětí, 256GB úložiště a 7,8 palcový displej v rozloženém stavu. Hlavní fotoaparát pak nabízí rozlišení až 64 MPx, selfie kamera až 32 MPx.

Výkonný hardware, slušný fotoaparát, ohebný displej a zejména pak ono luxusní zpracování tak zní jako úžasná kombinace, jelikož se zde ale bavíme o Vertu, nemůžeme počítat s nízkou cenovkou. Ta by měla být 7 000 dolarů a vzhledem ke staršímu Androidu 10, postaršímu Snapdragonu 865, „pouze“ 8GB operační paměti a průměrným fotoaparátům to bude mít Vertu Ayxta Fold 5G těžké. Pokud již kupujete tak drahé zařízení, pravděpodobně čekáte to nejlepší ve všech směrech. Dostupnost je sice neznámá, je však velice nepravděpodobné, že se Ayxta Fold 5G dostane mimo Čínu.

Zdroj: gizmochina.com



Domů » Články » Vertu v Číně uvádí ohebný smartphone Ayxta Fold 5G

reklama reklama