OnePlus Nord 2 dostane top procesor, nikoliv však od Qualcommu

OnePlus loni představil svůj první smartphone zapadající do střední třídy s názvem Nord (recenze), poté pak ještě dvojici levnějších modelů Nord N10 5G a Nord N100. Nyní na povrch vyplouvají informace o připravovaném OnePlus Nord 2, který by se měl vrátit ke kořenům tohoto výrobce, kdy byl spojován s výrazem „zabiják vlajkových lodí“.

Velké ambice a návrat ke kořenům

Podle informací se OnePlus u modelu Nord 2 zaměří primárně na vylepšení výkonu. V první verzi Nord se nacházel Snapdragon 765G, který nabízel dostatek výkonu s podporou 5G jako bonus. OnePlus obecně do všech svých zařízení používal pouze procesory od Qualcommu, u Nord 2 by to ale mohlo být úplně jinak. Použití procesoru od MediaTeku není tak zásadní informací, ale spíše to, že se má jednat o MediaTek Dimensity 1200, tedy ten vůbec nejvýkonnější, co se týká MediaTeku.

Pokud se tyto spekulace vyplní, bude se tak jednat o první zařízení OnePlus poháněné čipovou sadou od MediaTeku. Oproti původnímu Nord a Snapdragonu 765G by tak nejenže razantně narostl výkon, ale také by přibyla nativní podpora 5G pro obě SIM karty.

Prozatím jsou další informace o připravovaném OnePlus neznámé, známe pouze potencionálně použitý procesor. Otazník také visí nad konečnou cenovkou. Pokud by totiž byla příliš nízká, sice by OnePlus zaujal mnoho zákazníků, zároveň by tím ale byl sám proti sobě, jelikož by mohl oslabit prodeje svého chystaného top modelu OnePlus 9.

