Spolupráce Qualcomm a Lofelt přinese vylepšenou haptiku pro systém Android

Qualcomm pracuje na plné obrátky. Kromě neustálého vylepšování svých procesorů Snapdragon pro mobilní zařízení pracuje i na technologii pro lepší zvukový zážitek Sound. Nová spolupráce s technologickým vývojářem Lofelt v oblasti haptiky pak slibuje lepší uživatelský zážitek v ekosystému Android.

Qualcomma a Lofelt spolupracují na pokročilé haptice pro Android

Německá společnost Lofelt vyvinula univerzální haptický systém, který by měl být dodáván do mobilních zařízení s procesory Snapdragon pro systému Android. Systém by měl přinést haptický zážitek nové generace. Společnost Lofelt je známá například svými subwooferovými hudebními náramky a dalšími unikátními produkty.

Pro mobilní zařízení, které poběží na čipové sadě Snapdragon, tak tato technologie přinese lepší haptickou odezvu nejen v rámci systému, ale také například ve hrách. Lofelt haptická technologie přináší softwarový framework a API, které přinášejí odezvu v reálném čase. Takto kvalitní odezvy by jinak v systému Android nebylo možné dosáhnout. Do budoucna se počítá s tím, že Lofelt haptické technologie budou využívat i další OEM výrobci mobilních zařízení díky možnosti licencování Lofelt softwaru pro Snapdragon čipové sady.

