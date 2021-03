Motorola Moto G60 je za rohem, známe klíčové specifikace

Zdroj: XDA-Developers.com

Protazím to vypadalo, že po představení novinek zapadající do střední a nižší střední třídy Moto G30 a Moto G10 Motorola pracuje pouze na svém top modelu Moto G100. Nyní se ale na XDA Developers začínají objevovat spekulace o další chystané novince střední třídy Moto G60. Podle zdrojů je však objevila hned trojice modelů XT2135-1, XT2135-2 a XT2147-1, i přes to že Moto G60 nese kódové označení Hanoip.

Rozdíly ve fotoaparátech

Zatímco modely XT2135-1/2 budou mít hlavní fotoaparát od Samsungu ISOCELL HM2 se 108 MPx, 16MPx širokoúhlý OV16AQ, 2MPx OV02B1b a 32 selfie kamerku, model XT2147-1 dostane 64MPx senzor od Omni-Vision a 16MPx selfie kamerku. Motorola údajně také pracuje na nových funkcích fotoaparátů jako low light AI, detekce šmouh a duální pohled videa.

Ostatní specifikace jsou pak již shodné. Po výkonnostní stránce zde bude sloužit Snapdragon 732G, 4-6 GB RAM, 64-128GB úložiště UFS 2.1 a baterie o kapacitě 6000 mAh. Na přední straně bychom se měli dočkat 6,78 palcového displeje se 120Hz obnovovací frekvencí, zda se bude jednat o AMOLED či IPS však bohužel nevíme.

Co se pak týká představení a dostupnosti, oficiální informace zatím neunikly, zařízení však byla certifikována na BIS (Bureau of Indian Standarts) a FCC (Federal Communications Commission), oficiální představení by tak mělo být uskutečněno v nejbližších dnech, maximálně týdnech.

