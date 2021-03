Motorola Edge S | Zdroj: GSMArena.com

Do mezinárodních vod se zanedlouho vydá mobilní novinka pod značkou Motorola, a jak naznačují první indicie, chystané zařízení bude mířit do vyšších řad v rámci střední třídy. Telefon s názvem Moto G100 by se v obchodech mohl pomalu objevovat nejdříve během dubna, pokud ovšem k oficiálnímu odhalení dojde ještě v tomto měsíci.

Edge S vzorem

Už od prosince táhnoucí se spekulace kolem modelu Moto G100 začínají konečně dostávat reálný rozměr. Kromě uniklých spekulací z kuloárů přinesl informace také sám výrobce. Prvním klíčovým prvkem je osmijádrový procesor Snapdragon 870 od Qualcommu, s nímž hlavně přichází podpora sítí 5. generace nebo grafický čip Adreno 650. Ve zveřejněném videu můžeme zpozorovat USB-C port, boční snímač otisků prstů a uživatelsky konfigurovatelné tlačítko.

Nesmíme vynechat ani 3,5mm sluchátkový jack ve spodní části. Jestliže skutečně půjde o přejmenovaný model Edge S pro Evropu, tak si zaslouží zmínku 6,7palcový FullHD+ displej, dvě selfie kamerky, 6/8GB paměť RAM, 128/256GB úložiště, čtyři zadní fotoaparáty či 5 000mAh baterie s rychlým 20W nabíjením. Nejnižší konfigurace v Číně startovala od ceny v přepočtu 6 732 Kč, čili v Česku může klidně vyjít na 8 až 9 tisíc Kč.

Zdroje: phonearena.com, gizmochina.com



Domů » Články » Motorola vypustí Moto G100 do Evropy

reklama reklama