Honor slibuje velký návrat, chce pokořit top modely od Huawei

Honor vznikl jako subznačka společnosti Huawei, ale ve své podstatě se jednalo o levnější modely. Dalo by se říci, že díky Honor mobilů mohl Huawei oslovit více zákazníků. S nástupem sankcí ze strany USA došlo k pomyslnému úpadku a jde sledovat, že tolik nových mobilů už nevzniká. Honor byl nakonec prodán a osamocen. To ale znamená, že je Honor na samotném začátku a musí se nyní o sebe postarat sám.

Oficiálně: Huawei prodává Honor čínské firmě

Restart Honoru

Už jsme zaznamenali informace, že Honor rozbíhá spolupráci s firmami Qualcomm, Google a dalšími. Zatím jsme ale nezaznamenali jakékoliv nové zařízení po osamostatnění. Spekuluje se například o top modelu se Snapdragonem 888, ale více informací není známo. George Zhao, CEO společnosti Honor, v rozhovoru naznačil, jaké jsou vůbec ambice.

V minulosti se objevovaly top modely od Honoru, ale tak trochu hrály druhé housle, aby neohrozily nejvybavenější smartphony od Huawei. Nyní zde ale není jakákoliv bariéra a Honor se bude muset snažit oslovit případné zákazníky skutečnými top modely. George Zhao naznačil, že ambice jsou v překonání sérií jako Huawei Mate a Huaweo P.

Samotná řada bude zapadat do série Honor Magic, ale zjevně bude tento název využít jen pro čínský trh. Není jasné, jak se budou jmenovat novinky pro globální trh. Možná se bude pokračovat v sérii Honor V, ale je to jen náš odhad.

Ačkoliv Honor nabídne po stránce specifikací to nejlepší, co je k dispozici na trhu, bude hodně záležet na dvou faktorech. Jak moc budou mobily konkurovat v oblasti fotografování a jaký systém na nic bude fungovat. Sice Honor dával do svých modelů Magic UI, ale ten byl spíše upravenou variantou EMUI od Huawei. Samozřejmě může použít původní nástavbu, ale možná by nebylo od věci přijít s něčím novým nebo nabídnout čistější podobu systému.

Zatím si musíme počkat na první modely od osamostatněné společnosti Honor. Kdy se tak stane, není zatím jasné. Společnost ještě dokončuje přesuny zaměstnanců, nové sídlo, zařizuje výzkumná centra a řeší spolupráci s partnery.

