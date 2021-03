iPad Air získá OLED, miniLED bude exkluzivní pro iPad Pro

S miniLED tématem se v posledních hodinách roztrhl doslova pytel. Nejprve jsme vás informovali o tom, že se technologie objeví nejprve v iPadu Pro a poté také v MacBooku Air. Otázkou tedy je, co můžeme očekávat od iPadu Air.

Patrně nejvýraznějším rozdílem mezi současnými modely iPad Air a iPad Pro byl OLED panel. Konkrétně varianta Air nabízela pouze LCD technologii, zatímco Pro rovnou OLED. Jelikož model Pro přijme už letos nový mini-LED, dávalo by smysl, kdyby se OLED technologie dostala do řady Air. A tuto informaci dokonce potvrzuje také analytik Ming-Chi Kuo.

Podle jeho slov bude mini-LED exkluzivně pouze pro iPad Pro. Pokud tedy dojde na jeho slova, v průběhu příštího roku přijme řada Air OLED technologii. Apple bude vnímat klasický iPad a iPad Air jako nižší a střední tabletovou třídu. Vzhledem k tomu, že OLED používaný v iPadu je rigidního typu a má výrazně nižší PPI než iPhone, jeho výroba je mnohem efektivnější a cena se pohybuje kolem ceně LCD, které se používá v současnosti u iPadu Air.

Je až s podivem, že Apple stále používá OLED pouze u chytrých hodinek a iPhonu, zatímco většina iPadů a mnohonásobně dražší Macy „frčí“ na starší technologii LCD. Přitom OLED nabízí vyšší jas, věrohodnou černou a širší pozorovací úhly. Problém je ale u výroby, protože cena několikanásobně převyšuje LCD. V příštím roce by ale mohlo být vše jinak a i dnešní modely s LCD by měly přejít na mini-LED, které je lepší než OLED.

Zdroj: macrumors.com

