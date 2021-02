Telegram dostává widget, lepší samodestruktivní odkazy a další novinky

Zdroj: Dotekomanie.cz

Vzhledem k situaci kolem komunikační platformy WhatsApp došlo k růstu uživatelů i u konkurenční služby Telegram. Ta zvládá nápor nových uživatelů velmi dobře a dále pokračuje ve vylepšování. Kromě toho se dočkáme zpoplatnění některých funkcí, což by se nemělo významně dotknout základních funkcí a možností pro běžné uživatele. Dnes zde máme další várku vylepšení a novinek.

Telegram testuje import chatu z konkurenčních aplikací

Nejen vylepšení pozvánek

Služba nyní vylepšuje možnosti automatického mazání zpráv. Funkce se totiž dostává i do běžných konverzací, kde lze nastavit smazání po uplynutí určité doby. Nebude se jednat o odstranění jen pro jednu stranu, ale pro všechny zúčastněné. Nabízí se konkrétně dvě možnosti – 24 hodiny a 7 dnů. Jiný čas nelze nastavit, aspoň zatím. Je zde ale rozdíl ve fungování oproti tajným konverzacím. Odpočet pro smazání zprávy začíná po jejím odeslání, nikoliv přečtení. Pro zobrazení menu ke zprávě se dozvíte, kdy dojde k jejímu odstranění.

K dispozici je také nový widget, co kterého si vyberete konverzace, respektive uživatele. Následně na obrazovce můžete vidět jejich profilové ikony, jméno a také poslední zpráv, případně úryvek z ní. Po kliknutí na konkrétní konverzaci se dostanete přímo do ní v aplikaci. Na Androidu se widget může rozšířit, na iOS nikoliv. Co se týče aktuálnosti dat, majitelé Androidů nebudou mít problémy, ale na konkurenční platformě bude docházet k synchronizaci sporadicky.

Další novinka se skrývá u pozvánek prostřednictvím odkazu. Nově zde můžete nastavit čas expirace, případně počet lidí, pro kolik má platit. Nabízí se i možnost aktivovat obě funkce najednou. Jakýkoliv takový odkaz lze také převést do podoby QR kódu.

Skupiny mají nastavený limit na 200 000 členů, ale pokud se již blíží k této hranici, lze skupinu převést na Broadcast Group, kde již omezení není. Je zde ale omezení, že jen administrátor může posílat zprávy. Co se týče audio chatu, tak ho může účastnit kdokoliv. Aplikace prošla také optimalizací, vylepšením systému hlášení zpráv a uživatelů a samozřejmě se nezapomnělo na nové emoji.

Zdroj: telegram.org



Domů » Články » Telegram dostává widget, lepší samodestruktivní odkazy a další novinky

reklama reklama