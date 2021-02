iMessage se v iOS 14 dočkalo další bezpečnostní vrstvy

iOS 14 byl představen s několika skvělými funkcemi pro iMessage. Společnost Apple konečně představila nové funkce zpráv, včetně nového systému zmínek o Slacku. Ten uživatelům umožňuje označit kontakty jménem, jako je @zdenek nebo @premek. Ve velké skupinové konverzaci tak jde o užitečný nástroj, protože push notifikaci dostane jen označený kontakt.

Apple přidal také indikátor pro psaní více osob, takže můžete vidět každého, kdo aktuálně píše. Tak jako třeba na Messengeru od Facebooku. iOS 14 přináší i možnost odstranit jednotlivé zprávy. Pokud zprávu odstraníte, druhá strana o tom bude informována.

Nakonec jsme se dočkali i možnosti označit zprávu jako nepřečtenou, což v praxi umožňuje ponechat indikátor oznámení na ikoně. Díky tomu se vám nestane, že byste na zprávu/oznámení zapomněli. Novinkou je také možnost připnout nejdůležitější konverzace.

Je tu ale také novinka, kterou Apple nijak veřejně nedemonstroval. Konkrétně služba přijala nový bezpečnostní systém s názvem BlastDoor. Jedná se v podstatě o sandboxový režim, který chrání aplikaci Zprávy před zbytkem systému.

Tuto novinku objevil Samuel Groß, který se zabývá bezpečnostním výzkumem a pracuje pro Google Zero. Všechny iOS aplikace jsou ve výchozím nastavení v podstatě v karanténním módu, ovšem BlastDoor přidává pro iMessage další vrstvu ochrany.

Hlavním úkolem nového prvku je přijímat příchozí zprávy a rozbalovat a zpracovávat jejich obsah v zabezpečeném a izolovaném prostředí, kde žádný škodlivý kód skrytý ve zprávě nemůže interagovat nebo poškodit základní operační systém nebo načíst s uživatelskými daty. iMessage byl v poslední době terčem hackerských útoků, proto se Apple rozhodl pro přidání další vrstvy.

Zdroj: 9to5mac.com

